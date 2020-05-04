Скандальный нападающий отказывается возвращаться в "Динамо"

Футболист сборной Люксембурга и киевского "Динамо" Жерсон Родригес, который на правах аренды защищает цвета турецкого "Анкарагюджю", признался, что не хочет возвращаться в лагерь "бело-синих".

Об этом сам футболист рассказал в интервью турецкому изданию Sporanki10.yi.

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Я нигде не видел таких горячих фанатов, как у "Анкарагюджю". Я хочу остаться здесь, если трансфер удастся осуществить,

– сказал Жерсон.

Также президент "Анкарагюджю" Фатих Мэрт ранее заявил о желании продлить контракт с 24-летним хавбеком.

Из-за плохих отношений с тренерским штабом "Динамо" решило отдать Родригеса в аренду. Тренерскому штабу "Динамо" вроде надоело безразличное отношение Родригеса к своим профессиональным обязанностям.

Зимой на правах аренды игрок перешел в "Анкарагюджю". В 7 матчах чемпионата Турции Родригес забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года.

"Динамо" вроде бы готово продать Родригеса не меньше, чем за 5 миллионов евро. Однако трансферная стоимость футболиста составляет меньше, чем 2 миллиона евро.

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