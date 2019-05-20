Скандальный Ракицкий стал чемпионом Украины и России в одном сезоне

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Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий / О. Осипов

Экс-защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий, который сейчас выступает за "Зенит", получит золотую медаль за победу донецкого клуба в сезоне украинской Премьер-лиги 2018/19.

Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на собственные источники.

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Ракицкий в последний сезон сыграл 11 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. Во время зимнего трансферного окна он перешел за 10 миллионов евро в "Зенит".

В воскресенье, 19 мая, "Шахтер" выездной победой над "Зарей" (1:0) оформил чемпионский титул, который стал для клуба 13-м в истории.

Главный тренер клуба Паулу Фонсека на послематчевой пресс-конференции отметил вклад Ракицкого в чемпионство: "Его заслуга тоже есть".

Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский "Зенит"?
Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" в понедельник, 28 января. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.

Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. При этом что Ракицкий никогда не отличался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной.

После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России.

Бывший главный тренер сборной Украины, а теперь Глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич назвал переход Ракицкого в "Зенит" ошибкой.

Не меньшую критику такой переход вызвал и у известного ведущего и журналиста Игоря Цыганыка.

Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат – очень слабый и не очень интересный".

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Теги: Футбол Спорт Новости России Шахтер УПЛ Новости Спорта Ярослав Ракицький
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