Скандальный Ракицкий впервые стал капитаном "Зенита" в матче Кубка России: фото

Экс-футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий впервые надел повязку капитана в матче 1/8 финала Кубка России между "Зенитом" и "Томью" (4:0).

Соответствующей фотографией в сети поделилась сестра украинского футболиста Дария Ракицкая.

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Стоит отметить, что в этом розыгрыше российской Премьер-лиги "Зенит" после 12 туров занимает 4 место с 26 очками.

Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский "Зенит"?

Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" в понедельник, 28 января. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.



Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. При этом Ракицкий никогда не отличался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной.



После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России.



Бывший главный тренер сборной Украины, а теперь Глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич назвал переход Ракицкого в "Зенит" ошибкой.



Не меньше критики такой переход вызвал и у известного ведущего и журналиста Игоря Цыганыка.



Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат – очень слабый и не очень интересен".