Скандальный Ракицкий запретил журналисту публиковать интервью с ним перед уходом в Россию

Бывший защитник "Шахтера", а в данный момент футболист "Зенита" Ярослав Ракицкий зимой дал интервью журналисту Виктору Вацко в рамках онлайн-проекта "Вацко Light".

Беседа состоялась еще до переезда защитника сборной Украины в российский чемпионат, однако Ракицкий в результате запретил публиковать видео, сообщает сайт Tribuna.com.

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При этом комментатор лично договорился с футболистом об интервью, обойдя пресс-службу "Шахтера". Беседа была записана и готова к выпуску, но Ракицкий в последний момент не захотел ее публикации.

По слухам, Ракицкий отказался от публикации своего разговора по совету своей сестры Дарьи, которая работает ведущей на Youtube-канале "Шахтера".

Согласно законам Украины, Вацко не мог публиковать интервью без согласия автора, поэтому иначе поступить комментатор не смог. Сам он воздержался от комментария инцидента.

Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский "Зенит"?Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" в понедельник, 28 января. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.



Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. При этом что Ракицкий никогда не отмечался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной.



После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России.



Бывший главный тренер сборной Украины, а теперь Глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич назвал переход Ракицкого в "Зенит" ошибкой.



Не меньше критики такой переход вызвал и у известного ведущего и журналиста Игоря Цыганыка.



Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат – очень слабый и не очень интересный".

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