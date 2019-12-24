Скандальный российский боец Вячеслав Дацик задержан за нелегальный переход границы

Боец смешанных единоборств россиянин Вячеслав Дацик был задержан пограничниками. Он пытался пересечь российско-эстонскую границу на лодке.

Как пишет издание 47news, Дацика доставили в полицию утром 24 декабря. При этом еще в ночь на воскресенье, 22 декабря он на лодке вместе со знакомым пытался пересечь реку Нарву. Но форсирование водной границы было замечено пограничниками.

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Жена Дацика рассказала, что тот пытался помочь знакомому, которому надо было попасть в Эстонию. Изначально планировалось, что он покажет направление, где можно будет перейти замерзшую реку. Однако льда не было, поэтому они решили переправляться на другой берег на лодке.

23 декабря было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 322 УК РФ "Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору". В ближайшее время суд будет выбирать Дацику меру пресечения.

Чем известен скандальный боец Вячеслав Дацик

Вячеслав Дацик – бывший боец ​​смешанных единоборств и радикальный националист, известный как Рыжий Тарзан.

Вячеслав Дацик хорошо известен в полиции. В прошлом он был осужден за разбойные набеги на салоны сотовой связи в Петербурге. А в мае 2016 года организовал так называемый "голый марш" проституток в рамках зачистки борделей, за что получил 3,5 года колонии строгого режима.

В 2010 году Дацик сбежал из больницы и на резиновой лодке поплыл в Норвегию, где попросил убежища. В 2011 году Норвегия отклонила его просьбу и выслали в Россию, где его приговорили к пяти годам лишения свободы.

С известной тюрьмы "Кресты" Дацик вышел 26 февраля 2019 года. На свободе Дацик не только восстанавливал спортивную форму, но и проводил громкие акции в Петербурге. Он заявился на конференцию петербургского "Яблока", где кричал о нетрадиционной ориентации присутствующих. После занялся чисткой состава ГИБДД. Затем привез в коттедж коммерсанта Сергея Бобылева зловещих сувенирных лягушек.