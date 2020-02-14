Скандальный украинский арбитр Жабченко будет судить матч чемпионата России
Чемпионат России по футболу в 2020 году может судить Анатолий Жабченко. Это арбитр, который судил матчи в Украине, но после аннексии Крыма получил российское гражданство.
К слову: Харьков, Киев и Львов примут матчи сборной Украины перед Евро-2020: даты и соперники
Информацию о том, что Жабченко будет судить матчи чемпионата России, подтвердил не менее скандальный Виктор Кашшаи. Напомним, венгр возглавил департамент судейства Российского футбольного союза.
"Жабченко судья премьер-лиги. Готовится к работе с ВАР. Был на сборе в Сочи несколько недель назад. Он тоже в нем участвовал. Посмотрим, как арбитры сдадут тесты. Шансы есть у всех", – рассказал Кашшаи в комментарии "Спорт-Экспресс".
Анатолий Жабченко будет судить матч ПРЛ (фото: Спорт-Экспресс)
Напомним,
- С 2010 по 2017 год Жабченко работал на матчах УПЛ, всего он обслуживал 60 игр.
- Последний матч в украинской Премьер-лиге отсудил весной 2017 года.
- После аннексии Крыма Жабченко взял российский паспорт, при этом сохранил и украинский. Он продолжал судить матчи чемпионата Украины, а также получал назначения на международные матчи именно как украинский арбитр.
- Жабченко попал в базу "Миротворец". Оказалось, что он часто летал из Симферополя в Москву, нарушая правила пересечения границы.
- В 2016 году вышло расследование о Жабченко и еще одном арбитре Юрии Ваксе, которые получили российское гражданство. Расследование "Золотой свисток" провел журналист Константин Андриюк. Однако Федерация футбола Украины вступилась за арбитров, и Жабченко продолжил судить матчи.
- В 2017 году из-за Жабченко разгорелся скандал. Его назначили на матч Суперкубка Украины между "Динамо" и "Шахтером". Тогда еще раз подняли информацию о том, что у Жабченко российский паспорт, и он живет в оккупированном Крыму. В итоге под давлением общественного мнения арбитра матча заменили.
- Сам Жабченко после этого перестал судить матчи в Украине. Он работал на играх "чемпионата Крыма" и российской ПФЛ (низший дивизион).
- Впоследствии Жабченко признался, что ему "предлагали на камеру порвать российский паспорт".