Скандальный украинский арбитр Жабченко будет судить матч чемпионата России

Чемпионат России по футболу в 2020 году может судить Анатолий Жабченко. Это арбитр, который судил матчи в Украине, но после аннексии Крыма получил российское гражданство.

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Информацию о том, что Жабченко будет судить матчи чемпионата России, подтвердил не менее скандальный Виктор Кашшаи. Напомним, венгр возглавил департамент судейства Российского футбольного союза.

"Жабченко судья премьер-лиги. Готовится к работе с ВАР. Был на сборе в Сочи несколько недель назад. Он тоже в нем участвовал. Посмотрим, как арбитры сдадут тесты. Шансы есть у всех", – рассказал Кашшаи в комментарии "Спорт-Экспресс".



Анатолий Жабченко будет судить матч ПРЛ (фото: Спорт-Экспресс)

Напомним,