Скандалы с изнасилованиями спортсменов: дело в деньгах или желании справедливости

Недавно мир всколыхнула новость, что футболиста Неймара подозревают в изнасиловании. Из-за этого он даже может пропустить Копа Америка 2019. А уже после этого появилась информация, что дело об изнасиловании, где обвиняемым выступил Криштиану Роналду – закрыли. Спорт 24 собрал все известные истории, где спортсмены выступали в роли обвиняемых. И когда такие случаи замалчивались.

Дело Роналду

История с Роналду начинается еще в 2009 году. Именно тогда, по словам американки Кэтрин Майорги, ее изнасиловал футболист. Произошло это в Лас-Вегасе? в пентхаусе одного из отелей. При этом она рассказала эту историю весной 2017 года немецкому изданию Der Spiegel. По ее словам, Роналду еще в 2010 году заплатил 375 тысяч долларов за молчание и урегулирование конфликта, о чем стороны заключили соответствующий договор.

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Причиной для нового иска в 2018 году стало то, что адвокат Майорги заявил, что договор не является действительным. Сам Роналду все обвинения отвергал и называл их фейком.



Роналду и Майорга на вечеринке в 2009 году

Такой ход дела повлиял не только на Роналду, но и на "Ювентус", куда португалец перешел в 2018 году. Акции клуба упали на 15%. А клуб отказался от участия в турнире в США из-за возможности ареста Роналду американскими правоохранителями.

Однако 5 июня 2019 года стало известно, что суд Лас-Вегаса закрыл это дело. Причина – пока неизвестна. Стороны могли снова договориться.

Дело Неймара

Обвинили в изнасиловании и футболиста Неймара. Все случилось 15 мая в Париже. По данным СМИ, Неймар познакомился с девушкой через Instagram. После чего через своего друга сделал ей необходимые документы, чтобы она могла прилететь к нему в Париж. 15 мая, когда она находилась в парижском отеле Sofitel Paris Arc de Triomphe, вечером к ней пришел Неймар. Он был пьян. После обмена ласками, футболист проявил агрессию и овладел женщиной силой. После этого женщина вернулась в Бразилию 17 мая. Но из-за страха и потрясения не обратилась сразу в полицию. Однако потом всё же сделала это.

Неймар не стал отрицать сексуальный контакт с женщиной. Но отверг версию об изнасиловании. При этом он опубликовал интимные фото девушки, которые она ему посылала.

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А впоследствии стало известно, что девушка не уверена в изнасиловании. Она подтвердила, что "сексуальные отношения с Неймаром были по обоюдному согласию, но во время процесса он проявил жестокость и бил ее". По ее мнению, за это он должен нести гражданскую и уголовную ответственность, поскольку это физическое насилие.

Дело пока расследует полиция.

Дело МакГрегора

Конор МакГрегор пережил не лучшее начало 2019 года. 26 марта боец смешанных единоборств решил закончить карьеру (но впоследствии возобновил её). А после этого стало известно об обвинении его в изнасиловании, которое произошло еще в декабре 2018 года.

Об инциденте было известно почти сразу, однако, ирландские СМИ по закону не имеют права разглашать имена подозреваемых в подобных преступлениях, пока не имеют судебного приговора.

Женщина заявила в полицию, что МакГрегор совершил над ней сексуальное насилие. Инцидент произошел в дублинской гостинице "Бикон". МакГрегор время от времени заезжает в этот отель и снимает там весь верхний этаж. Последний визит Конора в "Бикон" пришелся как раз на декабрь 2018-го.



МакГрегор и его вероятная жертва в дублинском отеле " Бикон"

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В январе МакГрегора задержали и допросили. Официально обвинение ему не предъявляли. Решения по этому делу пока нет.

Дело Порзингиса

Обвинили в изнасиловании и латвийского баскетболиста Кристапса Порзингиса. Дело против него ведет полиция Нью-Йорка.

По версии девушки, которая выдвинула обвинения, Порзингис изнасиловал ее 7 февраля 2018 года, после матча между "Нью-Йорком" и "Милуоки", в котором он повредил переднюю крестообразную связку. Порзингис отыграл в том матче 11 минут из-за травмы, а после вернулся в свою квартиру и посетил женщину, которая живет с ним по соседству. Примерно в два часа ночи он пригласил ее к себе, где и изнасиловал. Хотя сам баскетболист утверждает, что находился у себя в квартире с друзьями, среди которых был и врач "Нью-Йорка".

При этом известно об этом стало только через год – в марте 2019 года. На вопрос, почему обвинения не были выдвинуты раньше, женщина ответила следствию, что Порзингис предложил ей 68 тысяч долларов на обучение ее брата в колледже, но позже сам отказался выплачивать эту сумму.

Порзингис в феврале 2019 года перешел из "Нью-Йорка" в "Даллас". Но и до сих пор не играет из-за травмы. Дело пока не получило своего официального завершения.

История с Коби Брайантом и Майком Тайсоном

Но вышеописанные истории – не такие древние. А есть и те, которые повлияли как на спортсменов, так и на целые команды или виды спорта. Наиболее известные из них – обвинения баскетболисти Кобе Брайанта и боксера Майка Тайсона.

В 2003 году Коби Брайнта обвинили в изнасиловании. Инцидент произошел 30 июня в городке Игл Каунти, в штате Колорадо. Обвинение выдвинула 19-летняя горничная отеля Кателин Фабер, где остановился баскетболист. Дополнительной особенностью было то, что в этом штате одни из самых суровых наказаний для насильников. В том числе пожизненное заключение. Брайанту грозило 20 лет тюрьмы, однако стороны достигли мирного соглашения. Девушка отказалась участвовать в публичном судебном процессе. Оставался гражданский иск, в котором потерпевшая требовала от Брайанта возместить моральный ущерб за "причиненную боль и испорченную репутацию".

Пока длился судебный процесс, все это отразилось и на команде "Лос-Анджелес Лейкерс", за которую выступал Брайант. В то время в команде продолжалась борьба за власть между ним и Шакилом О'Нилом. Поэтому обвинения несколько подорвали авторитет Брайанта. Но в итоге именно он победил.

Эта история снова была упомянута в 2018 году. Тогда Брайант получил "Оскар". Он получил награду в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм" за ленту "Дорогой баскетбол". После этого активисты потребовали забрать у него "Оскар" из-за его обвинений. Но награду ему всё же оставили.



Активисты требовали забрать "Оскар" у Брайанта

Между тем не смог избежать тюремного заключения Майк Тайсон. В 1992 году Тайсона осудили за изнасилование Дезери Вашингтон. Боксер должен был провести 6 лет в тюрьме, но его освободили через три. В 1995 году он вернулся в профессиональный бокс. К тому времени Тайсон проиграл все свои чемпионские пояса. Однако после выхода из тюрьмы он впоследствии стал чемпионом WBC и WBA.

Все ли так на самом деле?

Можно привести немало примеров, когда спортсменов обвиняют в изнасиловании. Но стоит отличать, что здесь может идти речь о различных аспектах сексуального контакта. Иногда спортсменов обвиняют в изнасиловании, даже если секс произошел по обоюдному согласию сторон. Обычно такие дела заканчиваются "моральной компенсацией" "жертве".

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Среди баскетболистов НБА есть легенда, что они забирают с собой использованные после секса презервативы. Делают это для того, чтобы женщины не использовали их сперму и не родили детей, требуя впоследствии немалых алиментов.

Но есть случаи, когда факты изнасилования замалчиваются. О них – ниже.

#MeToo в спорте: дело американского врача

#MeToo – хэштег и социальная акция-флешмоб против сексуального насилия и сексуальных домогательств. Они были распространены в социальных сетях в октябре 2017 года в результате секс-скандала вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна. Используя фразу "Я тоже", женщины, ставшие жертвами сексуального насилия, рассказывали о пережитом ими опыте домогательств или изнасилований, маркируя тегом, что история коснулась и их.

Наиболее известный случай в спорте, связанный с #MeToo – история врача сборной США по спортивной гимнастике Лэрри Нассара. 24 января 2018 года Лэрри Нассар получил 175 лет тюрьмы за изнасилование малолетних.

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Дело против Нассара завели после того, как в начале 2017 года бывшие гимнастки начали рассказывать, что он под предлогом лечения и обследования травм совершал в отношении них действия сексуального характера.



Лэрри Нассар получил 175 роэов тюремного заключения

Впоследствии оказалось, что против врача выдвинули обвинения более 150 женщин. Кроме спортсменок, он совершал акты сексуального насилия и по месту его основной работы. Нассар работал остеопатом в университете Мичиган Стейт и числился в колледже остеопатии.

После обвинительного приговора Нассару в отставку подали президент Мичиган Стейт Анна Лу Саймон и директор спортивных программ Марк Холлис.

В целом университет Мичиган Стейт в 2018 году приобрел дурную славу. Все после расследования ESPN и The Athletic. С 2007 года в течение 11 лет под подозрение в изнасиловании и физическом насилии попали по крайней мере 37 человек, которые представляют спортивные программы Мичиган Стейт. Но никому из них так и не были предъявлены официальные обвинения.

Одним из тех, кого подозревали в изнасиловании, является баскетболист Эдриан Пейн. В 2010-м студентка обратилась в полицию – баскетболисты Мичиган Стейт Кит Эпплинг и Эдриан Пейн поймали ее в комнате общежития, повалили на пол и изнасиловали всеми возможными способами. В итоге никаких обвинений предъявлено не было, а независимое расследование решило, что никакие университетские правила не были нарушены. Помощник прокурора сказала пострадавшей студентке, что "она не может стоять, а потому её бессмысленно допрашивать".

После того, как стало известно об этом случае, "Орландо", за который выступал Пейн, отчислил баскетболиста. Но он продолжил карьеру в греческом "Панатинайкосе", а впоследствии во французском "Виллербане".

Олимпийские чемпионы: насильники и жертвы

В начале 2019 года 21-летняя двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку Сик Сим Хи призналась, что с 17 лет ее систематически насиловал экс-тренер Чо Чжэ Бом. По словам девушки, сексуальные домогательства продолжались с 2004 года и прекратились только за месяц до Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В декабре 2018-ого южнокорейская спортсменка подала обвинительный акт.

Чо Чжэ Бом уже находится под следствием, но в другом производстве – из-за жестокого избиения Сик и других спортсменок.

По другую сторону – трехкратный чемпион Олимпийских игр по боксу кубинец Феликс Савон. 51-летний кубинец (отец пятерых детей) находился под арестом из-за обвинения в изнасиловании, но власть страны больше месяца не оглашала, что случилось. Знаменитый спортсмен уже был замешан в подобных делах, но его покрывало кубинское правительство, заинтересованное в сохранении положительного имиджа одного из самых известных спортсменов страны.

Не стоит думать, что ситуация с изнасилованиями – дело топ-спортсменов на Западе. Такие случаи были еще в Советском Союзе.

Не только на Западе

Четырехкратная олимпийская чемпионка, советская гимнастка Ольга Корбут заявила, что была изнасилована своим тренером Ренальдо Кнышем накануне Олимпиады-1972 в Мюнхене. Произошло это еще в Минске. Ей тогда было 17 лет.

Но это был не единственный случай домогательств со стороны Кныша. Корбут вспомнила еще один инцидент, который произошёл в США. После этого она разошлась со своим тренером. Но на этом история не закончилась. Из жертвы изнасилования Корбут стала соучастницей. Так как Кныш начал тренировать другую девушку, которая рассказала родителям о попытке изнасилования. Однако спортсменка пошла в милицию и заступилась за своего тренера, поскольку считала, что он сделал для нее много.

А что у нас? Татьяна Гуцу и Виталий Щербо

Когда в мире получило распространение движение #MeToo, стала известна история об изнасиловании, связанная с украинской спортсменкой. Речь идет о двукратной олимпийской чемпионке 1992 года по спортивной гимнастике украинке Татьяне Гуцу. Спортсменка написала, что была изнасилована шестикратным чемпионом Игр в Барселоне в том же виде спорта советским и белорусским гимнастом Виталием Щербо.

По словам спортсменки, преступление произошло в 1991 году в немецком Штутгарте, когда ей было 15 лет. Гуцу и Щербо были партнерами по сборной СССР, а позже оба выступали за объединенную команду на Олимпиаде 1992 года в Барселоне.

Впоследствии Гуцу пообещала подать иск против Щербо в суд. Между тем спортсмен подал иск против украинки. Его должен был рассматривать суд в США. Чем закончилось дело – так и неизвестно.