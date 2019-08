Скандалы в УПЛ – угрозы "Динамо" из-за телепула, "Шахтер" против титульного спонсора

Новый сезон УПЛ только стартовал. А ни один тур не проходит без скандала. Хотя некоторые не привязаны именно к футбольным матчам. Но могут повлиять на футбол в Украине в целом.

"Динамо" и четырем клубам угрожают из-за телепула

Один из крупнейших скандалов в начале сезона – ситуация с единственным телепулом. С этого сезона было договорено, что команды должны были передать права на показ матчей УПЛ, а она уже продать его телеканалам. И клубы на собрании 18 июля, проголосовали за это решение. Голосов "за" было восемь, что составляет 2/3 от всех участников УПЛ. Этого оказалось достаточно, чтобы заявить о создании единого телепула. Против проголосовали "Динамо", "Заря", "Днепр-1" и "Десна".

К слову: Где смотреть футбол в Украине в новом сезоне: все платформы

26 июля телеканалы "Футбол 1/2" и Украинская премьер-лига достигли соглашения о передаче медиа-прав на трансляции всех матчей УПЛ. Таким образом, телеканалы "Футбол 1/2" получили статус официального телетранслятора украинской Премьер-лиги. Они получили эксклюзивные права на трансляции всех матчей УПЛ сроком на три сезона – 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Однако впоследствии свой голос "за" отозвали "Карпаты". Легитимность создания единого телепула была поставлена ​​под сомнение. Однако в УПЛ считают, что пять клубов ( "Динамо", "Заря", "Днепр-1", Карпаты "и" Десна ") действуют незаконно. И если сначала президент УПЛ Томас Гримм заявлял, что будет искать пути, как с ними договориться, то теперь сменил свою риторику. И даже готов судиться с ними в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. И его не пугает тот факт, что в таком случае эти пять клубов могут покинуть УПЛ.

Что ожидает УПЛ в таком случае, и как к этому отнесутся в УЕФА – пока неизвестно. Но ничего хорошего.

"Шахтёр", "Львов" и "Мариуполь" игнорируют титульного спонсора УПЛ

Свой демарш устроил и другой гранд украинского футбола – "Шахтёр". И не один. Вместе с ним "Мариуполь" и "Львов". При этом в случае азовской и львовской команды еще более странный. А все из-за титульного спонсора УПЛ – букмекерской конторы Favbet. Теперь и чемпионат Украины по футболу называется Favbet Лига. Поэтому все команды должны на рукавах носить новый логотип. И девять из двенадцати команд так и сделали. А "Шахтёр", "Львов" и "Мариуполь" вышли на матчи чемпионата со старым логотипом, что является нарушением.

По данным журналистов, "Шахтёр" не слишком доволен новым титульным спонсором УПЛ, ведь у команды есть свой титульный спонсор PariMatch, который является конкурентом Favbet.

Читайте также: Сколько заработают футбольные клубы благодаря новому спонсору УПЛ

За "Шахтёр" вступился президент УПЛ Томас Гримм. Он заявил, что "горняки" будут играть со специальным шевронами – чемпионскими.

"Что касается "Шахтёра", то со следующего тура они будут с новыми шевронами. Но они будут иными, чем у других клубов, не такие как сейчас с Favbet – специальными чемпионскими", – заверил Томас Гримм.

В то же время еще более странной выглядит ситуация с "Мариуполем". Ведь их титульный спонсор – букмекерская компания Favorit, которой и принадлежит Favbet. Хотя впоследствии в клубе объяснили причину этого.

"Измены здесь нет. Все банально и просто – нашивки просто не успели перешить, учитывая что со вторника команда находилась в Одессе. Как ни странно, форма путешествует вместе с командой. Вот и вся сенсация", – сообщили в клубе.

Почему на такой шаг пошли в ФК "Львов" – пока неизвестно. Вполне вероятно, что они сыграли в форме, которая была подготовлена еще когда был предыдущий логотип УПЛ.

Эпик-фейл тура №1: "Карпаты" крутят российского исполнителя Тимати перед матчем

Неприятный инцидент произошел перед началом домашнего матча львовских "Карпат". На стадионе включили песню российского исполнителя Тимати и Dj Smash Moscow Never Sleeps, в которых есть слова "Я люблю тебя, Москва, люблю тебя".

Этот инцидент заметил редактор издания Tribuna Олег Щербаков, и записал звучание этой песни на стадионе.

Стоит напомнить, что сам Тимати является большим поклонником президента России Владимира Путина и его оккупационной политики. А также лидера Чечни Рамзана Кадырова. В свое время украинские футболисты попали в скандал из-за лайков под постами этого российского исполнителя.

На это сообщение сразу отреагировал исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин.

"Прежде всего, конечно, надо извиниться. А потом найти, кто это сделал. Такая лажа не должна пройти безнаказанно", – пообещал Ростислав Ящишин.

Эпик-фейл тура №2: неудачный комментарий "Шахтёра" под постом Жерсона Родригеша

Люксембургский нападающий "Динамо" Жерсон Родригеш забил дебютный гол за киевлян. При этом сделал это в ворота "Шахтёра". Этот гол игрок посвятил своей маме, которая умерла в мае этого года.

К слову: Стычка игроков "Динамо" и "Шахтёра" после матча

Фото с матча с посвящением Жерсон Родригеш опубликовал у себя в Instagram с подписью "Mama love you, miss you". Именно под этим постом и появился комментарий от официальной страницы "Шахтёра" "You choose wrong team" со смайликами. Правда впоследствии этот комментарий убрали и извинились за него.