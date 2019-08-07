Скауты клуба АПЛ следили за Цыганковым и другими футболистами "Динамо" в матче с "Брюгге"

Матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов "Брюгге" – "Динамо" (1:0) посетил скаут "Вест Хэма".

Об этом информирует Twitter ExWHUemployee, который отмечается надежными инсайдами относительно "молотков".

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Источник отмечает, что представители английского клуба наблюдали за несколькими потенциальными новичками, хотя больший интерес они проявляют именно к игрокам "Динамо".

Среди них они выделили Виктора Цыганкова как одного из самых желанных талантов в составе киевлян. Правда, игрок сборной Украины вышел на поле лишь после перерыва и не смог отличиться результативными действиями.

К слову, текущее трансферное окно в чемпионате Англии закрывается уже 9 августа.

Спорт 24 писал, что "Динамо" в матче против "Брюгге" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов пропустило гол в первом тайме. Этот единственный гол с пенальти определил судьбу победителя матча.