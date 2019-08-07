Скауты клуба АПЛ следили за Цыганковым и другими футболистами "Динамо" в матче с "Брюгге"

69 Читати новину українською
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков / Фото из открытых источников

Матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов "Брюгге" – "Динамо" (1:0) посетил скаут "Вест Хэма".

Об этом информирует Twitter ExWHUemployee, который отмечается надежными инсайдами относительно "молотков".

Читайте также: Лига чемпионов: результаты матчей 6 августа

Источник отмечает, что представители английского клуба наблюдали за несколькими потенциальными новичками, хотя больший интерес они проявляют именно к игрокам "Динамо".

Среди них они выделили Виктора Цыганкова как одного из самых желанных талантов в составе киевлян. Правда, игрок сборной Украины вышел на поле лишь после перерыва и не смог отличиться результативными действиями.

К слову, текущее трансферное окно в чемпионате Англии закрывается уже 9 августа.

Спорт 24 писал, что "Динамо" в матче против "Брюгге" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов пропустило гол в первом тайме. Этот единственный гол с пенальти определил судьбу победителя матча.

blog_ava
С обнаженной грудью и усами: Эмили Ратаковски взбудоражила сеть новой эротической съемкой
8 августа
378
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Лига чемпионов Виктор Цыганков
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лига Европы: результаты матчей 8 августа
8 августа 22:30 Лига Европы: результаты матчей 8 августа
876
Трансферы команд УПЛ: онлайн
8 августа 16:04 Трансферы команд УПЛ: онлайн
3950
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4 августа 18:30 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4184
Ярмоленко поспорил с Срной на ужин в ресторане: видео
8 августа 13:15 Ярмоленко поспорил с Срной на ужин в ресторане: видео
104
"Умейте всем страхам в лицо рассмеяться": Усик поразил сеть мотивирующим стихотворением
8 августа 10:17 "Умейте всем страхам в лицо рассмеяться": Усик поразил сеть мотивирующим стихотворением
341
Новости
Больше новостей
Залиште відгук