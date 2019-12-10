Скауты "Манчестер Юнайтед" посетят матч чемпионата Украины для просмотра игроков

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Скауты МЮ посетят матч "Днепр-1" – "Александрия" / akspic.ru

В 18-м туре УПЛ футбольный клуб "Днпіро-1" сыграет против "Александрии". На этот матч приедут скауты "Манчестер Юнайтед".

Соответствующую информацию озвучил журналисты Игорь Цыганык. Он показал письмо, которое получил "Днепр-1". В нем "Манчестер Юнайтед" клуб просит выделить места для представителей клуба на матч против "Александрии", который состоится в воскресенье, 15 декабря.

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Однако неизвестно, кого будут просматривать скауты МЮ – игроков "Днепр-1" или "Александрии".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Александрия ФК Днипро-1 Манчестер Юнайтед
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