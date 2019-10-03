Сказочная свеча и невероятный укороченный: видеообзор победного матча Свитолиной

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / GETTY IMAGES

Элина Свитолина 2-го октября пробилась в полуфинал на турнире категории Premier Mandatory в Пекине. В 1/8 финала украинка в изнурительном поединке сломила сопротивление Софии Кенин.

Поединок в Пекине длился больше двух с половиной часов, поскольку теннисистки сыграли все три сета.

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Украинка превзошла представительницу США по всем показателям: Свитолина выполнила больше эйсов, совершила меньше двойных ошибок, выиграла больше очков на подаче и приеме.

Также Элина поразила своей игрой. Украинке удалось выиграть несколько крайне сложных розыгрышей, которые стали решающими в противостоянии.

Элина Свитолина – София Кенин видеообзор матча

В четвертьфинале Свитолина встретится с Кики Бертенс. В 1/16 финала Бертенс выбила представительницу Украины Даяну Ястремскую.

Кроме того, Бертенс одна из прямых конкуренток Свитолиной в борьбе за попадание на Итоговый турнир.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Елина Свитолина Теннис
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