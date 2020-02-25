Сколько государство выделило на финансирование спорта в 2020 году: главные цифры

На 2020 год Украина выделила почти 1,5 миллиарда гривен на поддержку спорта. Как разделена рекордная сумма по видам спорта – читайте в материале.

Tribuna.com получила от Министерства культуры, молодежи и спорта официальные цифры финансирования на 2020 год. Всего на спорт выделено 1,464 миллиарда гривен. К теме: Правительство выделило 1,4 миллиарда гривен на подготовку к Олимпиаде-2020 Главные цифры финансирования спорта Больше всего получит легкая атлетика – 82 миллиона гривен . Это на 23 миллиона больше, чем в прошлом году.

. Это на 23 миллиона больше, чем в прошлом году. Почти вдвое увеличилось финансирование художественной гимнастики и плавания – теперь они получили около 41 миллиона гривен.

финансирование художественной гимнастики и плавания – теперь они получили около 41 миллиона гривен. Существенно увеличилась поддержка спортивной гимнастике – почти на 23 миллиона гривен (всего – 46,8).

– почти на 23 миллиона гривен (всего – 46,8). Больше получили вольная борьба (49,8 против 33,3 миллиона гривен), фехтование (46,4 против 34,5 миллиона гривен) и фристайл (25,2 против 18,6 миллиона гривен).

Инфографика ua.tribuna.com​ Больше всего государство сократило финансирование футбола (с 35,4 до 12,7 миллиона гривен), баскетбола (с 61,2 до 46,1 миллиона гривен) и биатлона (с 64,1 до 52,3 миллиона гривен). Инфографика ua.tribuna.com​ На поддержку спорта для людей с инвалидностью выделено 434,9 миллиона гривен.

В фигурном катании финансирование сократилось в четыре раза – до 3,5 миллиона гривен. Лыжные гонки, прыжки с трамплина и горнолыжный спорт теперь вместо миллионов будут получать по 800 тысяч.

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