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Сколько государство выделило на финансирование спорта в 2020 году: главные цифры

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Ольга Харлан / НОК України

На 2020 год Украина выделила почти 1,5 миллиарда гривен на поддержку спорта. Как разделена рекордная сумма по видам спорта – читайте в материале.

 

Tribuna.com получила от Министерства культуры, молодежи и спорта официальные цифры финансирования на 2020 год. Всего на спорт выделено 1,464 миллиарда гривен.

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Главные цифры финансирования спорта

  • Больше всего получит легкая атлетика – 82 миллиона гривен. Это на 23 миллиона больше, чем в прошлом году.
  • Почти вдвое увеличилось финансирование художественной гимнастики и плавания – теперь они получили около 41 миллиона гривен.
  • Существенно увеличилась поддержка спортивной гимнастике – почти на 23 миллиона гривен (всего – 46,8).
  • Больше получили вольная борьба (49,8 против 33,3 миллиона гривен), фехтование (46,4 против 34,5 миллиона гривен) и фристайл (25,2 против 18,6 миллиона гривен).


Инфографика ua.tribuna.com​

  • Больше всего государство сократило финансирование футбола (с 35,4 до 12,7 миллиона гривен), баскетбола (с 61,2 до 46,1 миллиона гривен) и биатлона (с 64,1 до 52,3 миллиона гривен).

Инфографика ua.tribuna.com​

 

  • На поддержку спорта для людей с инвалидностью выделено 434,9 миллиона гривен.
  • В фигурном катании финансирование сократилось в четыре раза – до 3,5 миллиона гривен. Лыжные гонки, прыжки с трамплина и горнолыжный спорт теперь вместо миллионов будут получать по 800 тысяч.


Инфографика ua.tribuna.com​

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Министерство культуры, молодежи и спорта Спорт
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