Сколько государство выделило на финансирование спорта в 2020 году: главные цифры
На 2020 год Украина выделила почти 1,5 миллиарда гривен на поддержку спорта. Как разделена рекордная сумма по видам спорта – читайте в материале.
Tribuna.com получила от Министерства культуры, молодежи и спорта официальные цифры финансирования на 2020 год. Всего на спорт выделено 1,464 миллиарда гривен.
К теме: Правительство выделило 1,4 миллиарда гривен на подготовку к Олимпиаде-2020
Главные цифры финансирования спорта
- Больше всего получит легкая атлетика – 82 миллиона гривен. Это на 23 миллиона больше, чем в прошлом году.
- Почти вдвое увеличилось финансирование художественной гимнастики и плавания – теперь они получили около 41 миллиона гривен.
- Существенно увеличилась поддержка спортивной гимнастике – почти на 23 миллиона гривен (всего – 46,8).
- Больше получили вольная борьба (49,8 против 33,3 миллиона гривен), фехтование (46,4 против 34,5 миллиона гривен) и фристайл (25,2 против 18,6 миллиона гривен).
- Больше всего государство сократило финансирование футбола (с 35,4 до 12,7 миллиона гривен), баскетбола (с 61,2 до 46,1 миллиона гривен) и биатлона (с 64,1 до 52,3 миллиона гривен).
- На поддержку спорта для людей с инвалидностью выделено 434,9 миллиона гривен.
- В фигурном катании финансирование сократилось в четыре раза – до 3,5 миллиона гривен. Лыжные гонки, прыжки с трамплина и горнолыжный спорт теперь вместо миллионов будут получать по 800 тысяч.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии