24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Сколько на самом деле зарабатывают футболисты киевского "Динамо": клуб опубликовал декларации

5 Читати новину українською
ФК "Динамо" обнародовал данные, сколько на самом деле зарабатывают его футболисты / Пресс-служба ФК "Динамо" (Киев)

Несмотря на обнародованную ранее информацию, футболисты киевского "Динамо" все же являются миллионерами. Правда, большинство дохода они получают от дочерней компании "Динамо Киев (Кипр)". Однако это отражено не в месячной, а в годовой декларации. Как пример "Динамо" обнародовало декларации pf 2018 год трех своих ведущих футболистов – Дениса Бойко, Виталия Буяльского и Сергея Сидорчука.

11 февраля появилась информация, что футболисты киевского "Динамо" продолжают получать официально довольно маленькую зарплату. По данным СМИ, среди игроков команды наибольшие доходы официально получает Сергей Сидорчук – почти 20 тысяч гривен за месяц.

В то же время один из лидеров клуба Виктор Цыганков в декабре 2019 заработал 18 455,58 гривны, а легионер Беньямин Вербич – 15 297,19 гривны. Такая же зарплата и у главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко – 15 567,47 гривны.

Подробнее! Игроки "Динамо" получают жалкие официальные зарплаты – суммы названы

В киевском клубе эту информацию опровергли. Также они обвинили журналистов в попытках создать сенсацию из ничего и в обнародовании персональных данных более 600 своих сотрудников.

Налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ФК "Динамо" (Киев) уплачиваются в бюджет в полном объеме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов,
– заявили в клубе.

В то же время представители "Динамо" отметили, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не являются чисто трудовыми, а, скорее представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых взаимоотношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав.

В клубе подчеркнули, что именно в рамках гражданско-правовых взаимоотношений футболисты получают доход от дочерней компании "Динамо Киев (Кипр)". Последняя является юридическим лицом, которое зарегистрировано в соответствии с законодательствами Кипра и Украины. А начисления и налогообложения этого дохода регулируются Налоговым кодексом.

В команде пояснили, что таким образом сумма дохода от этой кипрской компании включена не в месячную, а в общую годовую декларацию. И такую декларацию персонал и игроки "Динамо" ежегодно подают в Государственную фискальную службу.

Чтобы расставить все точки над "і", "Динамо" опубликовало декларации за 2018 год своих трех ведущих футболистов: Дениса Бойко, Виталия Буяльского и Сергея Сидорчука. Согласно документам, они суммарно заплатили налогов на сумму более 4,6 миллиона гривен (910 056,99 гривны, 1 434 631,98 гривны и 2 287 655,15 гривны соответственно). Кроме того, в 2018 году ФК "Динамо" оплатило суммарно более 84,5 миллиона гривен налогов, из которых:

  • налог на доходы физических лиц составляет более 52 миллионов гривен,
  • военный сбор – более 3,3 миллиона гривен.

Интересно! Какую зарплату получил секретарь СНБО Алексей Данилов в январе

Налоговая декларация Дениса Бойко

В 2018 году вратарь "Динамо" в целом заработал 4 миллиона 839 тысяч 564,52 гривны. Из них налог на доходы физических лиц составляет 871 тысячу 121,61 гривны, а военный сбор – 72 тысячи 593,47 гривны.

В то время как заработную плату и другие поощрительные и компенсационные выплаты или вознаграждения он получил 172 тысячи 605,61 гривны. Из них заплатил 31 тысячу 69,01 гривны как налог на доходы физических лиц и 2 тысячи 589,09 гривны – как военный сбор.

Кроме того, компания "Динамо Киев (Кипр)" заплатила Бойко 4 миллиона 666 тысяч 958,91 гривны. Из них Бойко самостоятельно уплатил 840 52,6 тысячи гривны как налог на доходы физических лиц и 70 тысяч 4,38 гривны – как военный сбор.

Налоговая декларация за 2018 год Дениса Бойко: документ

Налоговая декларация Виталия Буяльского

Полузащитник "Динамо" в 2018 году заработал 7 миллионов 593 тысячи 254,87 гривны. Из них он уплатил 1 миллион 366 тысяч 785,89 гривны как налог на доходы физических лиц и 113 тысяч 898,83 гривны – как военный сбор.

В то время как заработную плату и другие поощрительные и компенсационные выплаты или вознаграждения он получил 236 тысяч 167,8 гривны. Из них заплатил 42 тысячи 510,22 гривны как налог на доходы физических лиц и 3 тысячи 542,52 гривны – как военный сбор.

Кроме того, компания "Динамо Киев (Кипр)" заплатила Буяльскому 7 миллионов 357 тысяч 87,07 гривны. Из них футболист самостоятельно уплатил 1 миллион 324 тысячи 275,67 гривны как налог на доходы физических лиц и 110 тысяч 356,31 гривны – как военный сбор.

Налоговая декларация за 2018 год Виталия Бульского: документ

Налоговая декларация Сергея Сидорчука

В 2018 году полузащитник "Динамо" в целом заработал 11 миллионов 975 тысяч 872,5 гривны. Из них уплатил 2 миллиона 155 тысяч 657,04 гривны как налог на доходы физических лиц и 179 638,1 тысяч гривны – как военный сбор.

В то время как заработную плату и другие поощрительные и компенсационные выплаты или вознаграждения Сидорчук получил 244 тысячи 307,65 гривны. Из них заплатил 43 тысячи 975,37 гривны как налог на доходы физических лиц и 3 тысячи 664,63 – как военный сбор.

Относительно выплат от компании "Динамо Киев (Кипр)", то эта сумма составляет 11 миллионов 731 тысяч 564,85 гривны. Из них самостоятельно футболист заплатил 2 миллиона 111 тысяч 681,67 гривны как налог на доходы физических лиц и 175 тысяч 973,47 гривны – как военный сбор.

Налоговая декларация за 2018 год Сергея Сидорчука: документ

До сравнения! В Украине выросла средняя зарплата: инфографика

Итоги заседания ТКГ в Минске: о чем договорились стороны
12 февраля
399
Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Налоги Динамо Деньги Новости Спорта Зарплата Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
12 февраля 20:15 Команда Renault странно представила болид Формулы-1 2020 года – фото
Юрій Семенюк 26
12 февраля 17:51 Red Bull вторым показал болид на новый сезон Формулы-1 – фото
Юрій Семенюк 22
12 февраля 15:52 Китайские спортсмены пробегают марафон по своей квартире во время эпидемии коронавируса
Юрій Семенюк 90
12 февраля 13:21 Президент ФБУ Продивус получил треть гонорара за мой переход в профи, – украинский боксер
Ігор Саджениця 103
12 февраля 10:10 Кто самый популярный спортсмен Украины: топ-10 по количеству подписчиков в Instagram
Андрій Тудовші 281
Новости
Больше новостей
Залиште відгук