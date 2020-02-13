Сколько на самом деле зарабатывают футболисты киевского "Динамо": клуб опубликовал декларации

Несмотря на обнародованную ранее информацию, футболисты киевского "Динамо" все же являются миллионерами. Правда, большинство дохода они получают от дочерней компании "Динамо Киев (Кипр)". Однако это отражено не в месячной, а в годовой декларации. Как пример "Динамо" обнародовало декларации pf 2018 год трех своих ведущих футболистов – Дениса Бойко, Виталия Буяльского и Сергея Сидорчука.

11 февраля появилась информация, что футболисты киевского "Динамо" продолжают получать официально довольно маленькую зарплату. По данным СМИ, среди игроков команды наибольшие доходы официально получает Сергей Сидорчук – почти 20 тысяч гривен за месяц.

В то же время один из лидеров клуба Виктор Цыганков в декабре 2019 заработал 18 455,58 гривны, а легионер Беньямин Вербич – 15 297,19 гривны. Такая же зарплата и у главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко – 15 567,47 гривны.

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В киевском клубе эту информацию опровергли. Также они обвинили журналистов в попытках создать сенсацию из ничего и в обнародовании персональных данных более 600 своих сотрудников.

Налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ФК "Динамо" (Киев) уплачиваются в бюджет в полном объеме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов,

– заявили в клубе.

В то же время представители "Динамо" отметили, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не являются чисто трудовыми, а, скорее представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых взаимоотношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав.

В клубе подчеркнули, что именно в рамках гражданско-правовых взаимоотношений футболисты получают доход от дочерней компании "Динамо Киев (Кипр)". Последняя является юридическим лицом, которое зарегистрировано в соответствии с законодательствами Кипра и Украины. А начисления и налогообложения этого дохода регулируются Налоговым кодексом.

В команде пояснили, что таким образом сумма дохода от этой кипрской компании включена не в месячную, а в общую годовую декларацию. И такую декларацию персонал и игроки "Динамо" ежегодно подают в Государственную фискальную службу.

Чтобы расставить все точки над "і", "Динамо" опубликовало декларации за 2018 год своих трех ведущих футболистов: Дениса Бойко, Виталия Буяльского и Сергея Сидорчука. Согласно документам, они суммарно заплатили налогов на сумму более 4,6 миллиона гривен (910 056,99 гривны, 1 434 631,98 гривны и 2 287 655,15 гривны соответственно). Кроме того, в 2018 году ФК "Динамо" оплатило суммарно более 84,5 миллиона гривен налогов, из которых:

налог на доходы физических лиц составляет более 52 миллионов гривен,

военный сбор – более 3,3 миллиона гривен.

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Налоговая декларация Дениса Бойко

В 2018 году вратарь "Динамо" в целом заработал 4 миллиона 839 тысяч 564,52 гривны. Из них налог на доходы физических лиц составляет 871 тысячу 121,61 гривны, а военный сбор – 72 тысячи 593,47 гривны.

В то время как заработную плату и другие поощрительные и компенсационные выплаты или вознаграждения он получил 172 тысячи 605,61 гривны. Из них заплатил 31 тысячу 69,01 гривны как налог на доходы физических лиц и 2 тысячи 589,09 гривны – как военный сбор.

Кроме того, компания "Динамо Киев (Кипр)" заплатила Бойко 4 миллиона 666 тысяч 958,91 гривны. Из них Бойко самостоятельно уплатил 840 52,6 тысячи гривны как налог на доходы физических лиц и 70 тысяч 4,38 гривны – как военный сбор.

Налоговая декларация за 2018 год Дениса Бойко: документ

Налоговая декларация Виталия Буяльского

Полузащитник "Динамо" в 2018 году заработал 7 миллионов 593 тысячи 254,87 гривны. Из них он уплатил 1 миллион 366 тысяч 785,89 гривны как налог на доходы физических лиц и 113 тысяч 898,83 гривны – как военный сбор.

В то время как заработную плату и другие поощрительные и компенсационные выплаты или вознаграждения он получил 236 тысяч 167,8 гривны. Из них заплатил 42 тысячи 510,22 гривны как налог на доходы физических лиц и 3 тысячи 542,52 гривны – как военный сбор.

Кроме того, компания "Динамо Киев (Кипр)" заплатила Буяльскому 7 миллионов 357 тысяч 87,07 гривны. Из них футболист самостоятельно уплатил 1 миллион 324 тысячи 275,67 гривны как налог на доходы физических лиц и 110 тысяч 356,31 гривны – как военный сбор.

Налоговая декларация за 2018 год Виталия Бульского: документ

Налоговая декларация Сергея Сидорчука

В 2018 году полузащитник "Динамо" в целом заработал 11 миллионов 975 тысяч 872,5 гривны. Из них уплатил 2 миллиона 155 тысяч 657,04 гривны как налог на доходы физических лиц и 179 638,1 тысяч гривны – как военный сбор.

В то время как заработную плату и другие поощрительные и компенсационные выплаты или вознаграждения Сидорчук получил 244 тысячи 307,65 гривны. Из них заплатил 43 тысячи 975,37 гривны как налог на доходы физических лиц и 3 тысячи 664,63 – как военный сбор.

Относительно выплат от компании "Динамо Киев (Кипр)", то эта сумма составляет 11 миллионов 731 тысяч 564,85 гривны. Из них самостоятельно футболист заплатил 2 миллиона 111 тысяч 681,67 гривны как налог на доходы физических лиц и 175 тысяч 973,47 гривны – как военный сбор.

Налоговая декларация за 2018 год Сергея Сидорчука: документ

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