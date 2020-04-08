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Сколько потеряет АПЛ, если футбольный сезон не будет продлен: названа сумма

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АПЛ потеряет 1 миллиард фунтов стерлингов, если сезон не закончат / Fox News

Пандемия коронавируса прервала футбольные чемпионаты почти во всем мире. При отсутствии матчей, футбольные клубы несут немалые убытки.

По данным исполнительного директора Английской премьер-лиги Ричарда Мастерса, АПЛ может потерять около 1 миллиарда фунтов, если футбольный сезон 2019/20 не будет закончен. Об этом говорится в письме Мастерса к главе комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту парламента Великобритании Джулиану Найту, пишет Sky Sports.

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"Мы сталкиваемся с потерей 1 миллиарда фунтов стерлингов, если не сможем закончить сезон 2019/20. В дальнейшем эти потери только возрастут, если пандемия будет распространяться и дальше. Это негативно скажется не только на финансах 20 клубов АПЛ, но и будет иметь существенное пагубное влияние на весь профессиональный ландшафт", – говорится в заявлении Мастерса.

Стоит отметить, что до этого Найт раскритиковал клубы АПЛ, которые уволили работников клуба или уменьшили им зарплату, но продолжили выплачивать всю зарплату футболистам. Он предложил наложить на такие клубы дополнительные налоги.

До этого в Daily Mail подсчитали, сколько могут потерять клубы АПЛ из-за пандемии коронавируса. Среди лидеров – две команды из Манчестера, а также "Ливерпуль".

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Коронавирус COVID-19 АПЛ Футбол
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