Сколько правоохранителей будут оберегать порядок во время матча Украина – Сербия: количество

Матч квалификации Чемпионата Европы 2020 между сборными Украины и Сербии вызвал немалый ажиотаж. Ожидается, что на "Арене Львов" будет аншлаг – около 35 тысяч болельщиков.

Ожидалось, что на матч приедут сербские фанаты. Но их не будет. Зато их билеты были переданы участникам и ветеранам боевых действий на Донбассе, членам их семей и детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

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Несмотря на большое количество болельщиков, безопасность поединка будут обеспечивать 1624 полицейских по периметру "Арены Львов". Еще 2284 стража правопорядка будут патрулировать в городе.