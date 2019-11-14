Сколько Украина может заработать на Евро-2020: названы премиальные

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Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу / Фото из открытых источников

УЕФА назвал размер премиальных командам за участие в финальном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Для сборной Украины отборочный цикл чемпионата Евро-2020 уже де-факто успешно завершен – команда Андрея Шевченко вышла на Евро с первого места. Осталась формальность в виде матча заключительного тура отбора против Сербии.

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УЕФА определил призовой фонд турнира еще в феврале 2018 года на конгрессе организации, который прошел в Братиславе (Словакия). Европейский футбольный союз определил финансовую награду турнира в размере 371 млн евро. Это на 70 млн евро больше, чем было предусмотрено на чемпионат Европы-2016 во Франции.

  • Минимальный бонус каждой из 24-х команд-участниц Евро-2020 за выход на турнир составляет 9,25 миллионов евро.
  • На групповом этапе сборные будут получать 1,5 миллиона за победу и 0,75 – за ничью.
  • Также предусмотрены бонусы за плей-офф. Выход в 1/8 финала – 2 миллиона, 1/4 финала – 3,25 миллиона, полуфинал – 5 миллионов евро.
  • Чемпион дополнительно получит 10 миллионов, а финалист – 7.
  • В случае победы во всех матчах турнира чемпион может получить 34 миллиона евро.

Сколько может заработать Украина?

В случае выхода в плей-офф Евро сборная Украины заработает на чемпионате Европы не менее 12,75 млн евро (341 млн грн). Это сумма бонуса за участие на Евро, за выход в 1/8 финала, а также минимально необходимый результат группового раунда (минимум одна победа и два поражения, именно столько хватило для квалификации на Евро-2016 нашему сопернику, Северной Ирландии, при идентичном регламенте и количества участников).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Сборная Украины по футболу Спорт Футбол Евро-2020
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