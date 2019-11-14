Сколько Украина может заработать на Евро-2020: названы премиальные
УЕФА назвал размер премиальных командам за участие в финальном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Для сборной Украины отборочный цикл чемпионата Евро-2020 уже де-факто успешно завершен – команда Андрея Шевченко вышла на Евро с первого места. Осталась формальность в виде матча заключительного тура отбора против Сербии.
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УЕФА определил призовой фонд турнира еще в феврале 2018 года на конгрессе организации, который прошел в Братиславе (Словакия). Европейский футбольный союз определил финансовую награду турнира в размере 371 млн евро. Это на 70 млн евро больше, чем было предусмотрено на чемпионат Европы-2016 во Франции.
- Минимальный бонус каждой из 24-х команд-участниц Евро-2020 за выход на турнир составляет 9,25 миллионов евро.
- На групповом этапе сборные будут получать 1,5 миллиона за победу и 0,75 – за ничью.
- Также предусмотрены бонусы за плей-офф. Выход в 1/8 финала – 2 миллиона, 1/4 финала – 3,25 миллиона, полуфинал – 5 миллионов евро.
- Чемпион дополнительно получит 10 миллионов, а финалист – 7.
- В случае победы во всех матчах турнира чемпион может получить 34 миллиона евро.
Сколько может заработать Украина?
В случае выхода в плей-офф Евро сборная Украины заработает на чемпионате Европы не менее 12,75 млн евро (341 млн грн). Это сумма бонуса за участие на Евро, за выход в 1/8 финала, а также минимально необходимый результат группового раунда (минимум одна победа и два поражения, именно столько хватило для квалификации на Евро-2016 нашему сопернику, Северной Ирландии, при идентичном регламенте и количества участников).