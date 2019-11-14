Сколько Украина может заработать на Евро-2020: названы премиальные

УЕФА назвал размер премиальных командам за участие в финальном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Для сборной Украины отборочный цикл чемпионата Евро-2020 уже де-факто успешно завершен – команда Андрея Шевченко вышла на Евро с первого места. Осталась формальность в виде матча заключительного тура отбора против Сербии.

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УЕФА определил призовой фонд турнира еще в феврале 2018 года на конгрессе организации, который прошел в Братиславе (Словакия). Европейский футбольный союз определил финансовую награду турнира в размере 371 млн евро. Это на 70 млн евро больше, чем было предусмотрено на чемпионат Европы-2016 во Франции.

Минимальный бонус каждой из 24-х команд-участниц Евро-2020 за выход на турнир составляет 9,25 миллионов евро.

На групповом этапе сборные будут получать 1,5 миллиона за победу и 0,75 – за ничью.

за победу и – за ничью. Также предусмотрены бонусы за плей-офф. Выход в 1/8 финала – 2 миллиона , 1/4 финала – 3,25 миллиона , полуфинал – 5 миллионов евро.

, 1/4 финала – , полуфинал – евро. Чемпион дополнительно получит 10 миллионов , а финалист – 7 .

, а финалист – . В случае победы во всех матчах турнира чемпион может получить 34 миллиона евро.

Сколько может заработать Украина?

В случае выхода в плей-офф Евро сборная Украины заработает на чемпионате Европы не менее 12,75 млн евро (341 млн грн). Это сумма бонуса за участие на Евро, за выход в 1/8 финала, а также минимально необходимый результат группового раунда (минимум одна победа и два поражения, именно столько хватило для квалификации на Евро-2016 нашему сопернику, Северной Ирландии, при идентичном регламенте и количества участников).