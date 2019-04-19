Сколько украинских боксеров могут победить на Олимпиаде 2020, – заявление экс-тренера сборной

12 Читати новину українською
Александр Хижняк может принести Украине олимпийскую медаль
Александр Хижняк может принести Украине олимпийскую медаль

С 24 июля по 9 августа 2020 года в японском Токио пройдут XXXII летние Олимпийские игры. Украинская сборная имеет шансы побороться за медали на Олимпиаде. И есть вероятность, что высокие награды Украине принесут боксеры.

По словам бывшего главного тренера национальной сборной Украины по боксу Дмитрия Сосновского, наша команда может рассчитывать как минимум на одну награду. Хотя можно ожидать и комплект наград. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Спорт24.

Читайте также: Усик с весом в 84 кг делал клоунов из боксеров, что весили 91 кг, – экс-тренер сборной Украины

"У нас есть 8 весовых категорий, то эта команда может завоевать 4-6 лицензий. И должны привезти 1-2 медали. Классный вариант для этой команды – это комплект наград. Им это по силам. Дмитрий Замотаев (до 52 кг), Николай Буценко (до 56 кг), Евгений Барабанов (до 69 кг), Александр Хижняк (до 75 кг), Виктор Выхрист (свыше 91 кг) – они все могут принимать лицензии и бороться за медали. Не знаю, что надо сделать, чтобы эта команда осталась без медалей", – подчеркнул Дмитрий Сосновский.

blog_ava
Гороскоп на 19 апреля для всех знаков зодиака
сегодня
2210
Теги: Спорт Бокс Олимпиада-2020
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Айнтрахт" в драматичном матче выбил "Бенфику" из Лиги Европы, "Челси" одолел "Славию": видео
сегодня 00:03 "Айнтрахт" в драматичном матче выбил "Бенфику" из Лиги Европы, "Челси" одолел "Славию": видео
184
Было желание сделать команду-победительницу, – экс-тренер Усика и Ломаченко Дмитрий Сосновский
18 апреля 14:19 Было желание сделать команду-победительницу, – экс-тренер Усика и Ломаченко Дмитрий Сосновский
Станіслав Безушко 65
Тренер "Тоттенхэма" Почеттино в стиле Роналду отпраздновал победу над "Ман Сити": видео
18 апреля 19:26 Тренер "Тоттенхэма" Почеттино в стиле Роналду отпраздновал победу над "Ман Сити": видео
43
ФК "Ингулец" – как за шесть лет дойти от любителей до финалиста Кубка Украины
18 апреля 16:30 ФК "Ингулец" – как за шесть лет дойти от любителей до финалиста Кубка Украины
Ігор Саджениця 174
Сексуальная украинская легкоатлетка показала фигуру в купальнике: фото
18 апреля 14:33 Сексуальная украинская легкоатлетка показала фигуру в купальнике: фото
367
Новости
Больше новостей
Залиште відгук