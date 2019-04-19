Сколько украинских боксеров могут победить на Олимпиаде 2020, – заявление экс-тренера сборной

С 24 июля по 9 августа 2020 года в японском Токио пройдут XXXII летние Олимпийские игры. Украинская сборная имеет шансы побороться за медали на Олимпиаде. И есть вероятность, что высокие награды Украине принесут боксеры.

По словам бывшего главного тренера национальной сборной Украины по боксу Дмитрия Сосновского, наша команда может рассчитывать как минимум на одну награду. Хотя можно ожидать и комплект наград. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Спорт24.

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"У нас есть 8 весовых категорий, то эта команда может завоевать 4-6 лицензий. И должны привезти 1-2 медали. Классный вариант для этой команды – это комплект наград. Им это по силам. Дмитрий Замотаев (до 52 кг), Николай Буценко (до 56 кг), Евгений Барабанов (до 69 кг), Александр Хижняк (до 75 кг), Виктор Выхрист (свыше 91 кг) – они все могут принимать лицензии и бороться за медали. Не знаю, что надо сделать, чтобы эта команда осталась без медалей", – подчеркнул Дмитрий Сосновский.