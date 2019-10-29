Сколько заработает Свитолина на Итоговом турнире: суммы призовых

Украинская теннисистка Элина Свитолина выступает на Итоговом турнире WTA. Призовой фонд турнира составляет 14 миллионов долларов.

Свитолина, в случае победы на турнире, заработает от 4,115 до 4,725 миллиона долларов. Все будет зависеть от того, сколько матчей в группе она выигрывает.

Пока украинка победила в первом матче Каролину Плишкову. Поэтому, даже если она больше не выиграет ни одного матча, Свитолина заработает 690 тысяч долларов. Если она победит хотя бы в еще одном матче – 995 тысяч долларов. При этом эти деньги Свитолина заработает, независимо от того, выйдет из группы в полуфинал или нет. Если выиграет все три матча – 1,3 миллиона долларов.

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За выход в финал итогового турнира Свитолина может получить от 1,79 до 2,4 миллиона долларов (в зависимости от количества побед в группе). Победа на турнире принесет от 4,115 до 4,725 миллиона долларов.