Сколько заработают футбольные клубы благодаря новому спонсору УПЛ

Украинская премьер-лига подписала соглашение с новым титульным спонсором – букмекерской конторой Favbet.

Сам чемпионат теперь будет называться Favbet лига. Договор заключен на два сезона, а сумма сделки не разглашается. Часть партнерского взноса будет перечислена на текущие расходы, часть направлена на развитие чемпионата.

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По данным журналиста Кирилла Крыжановского, общая сумма контракта составила 1,5 миллиона долларов на 2 года. То есть, по 750 тысяч долларов за 1 сезон.

Для примера, даже если бы в УПЛ решили всю сумму отдать клубам, это бы вышло по 62,5 тысячи долларов на сезон. Со следующего сезона эта сумма была бы еще меньше, так как в чемпионате будут выступать 14 команд – по 53 тысячи долларов на клуб.

Чтобы понять что это за сумма для клубов, стоит отметить, что среднестатистический игрок клуба УПЛ в год зарабатывает 191 238 евро. Но здесь стоит учесть зарплаты топ-игроков "Динамо" и "Шахтера". Для примера, "горняки" Тайсон или Марлос получают по 160 тысяч евро в месяц.