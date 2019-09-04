Сколько заработала Свитолина на US Open и сколько еще может получить

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает успешное выступление на US Open. Она уже добралась до полуфинала, где ее ждет грозная Серена Уильямс.

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Такой успех имеет и четкий финансовый аспект. Общий призовой фонд US Open составляет 57 миллионов долларов. Это на 8% больше, чем в прошлом сезоне. При этом мужчины и женщины получат одинаковые призовые.

За выход в полуфинал Свитолина уже заработала 960 тысяч долларов. 1,9 миллиона долларов она заработает, если выйдет в финал US Open. Если же она станет победительницей, то ее банковский счет пополнится на 3,85 миллиона долларов.

Стоит добавить, что в 2019 году Свитолина уже заработала более 2 миллионов долларов. Из них 460 тысяч долларов – за выход в четвертьфинал Australian Open. Еще 707 тысяч долларов – за выход в полуфинал Уимблдона.

Полуфинал US Open Элина Свитолина – Серена Уильямс состоится в четверг, 5 сентября. Начало поединка – не ранее 23:00 по Киеву. На данный момент Элина имеет самый высокий рейтинг среди участников, которые продолжают борьбу на US Open. Украинка является пятой ракеткой мира, но с понедельника точно войдет в тройку лучших. Уильямс, которая является шестикратной чемпионкой турнира, восьмая в рейтинге WTA. Между собой спортсменки провели 5 матчей и Уильямс впереди 4:1.

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