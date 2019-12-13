Сколько заработали "Шахтер", "Динамо" и "Александрия" в еврокубках: суммы

Донецкий "Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов, но продолжит выступить в Лиге Европы. Зато "Динамо" и "Олександрия" вылетели из Лиги Европы и закончило свои выступления в еврокубках. Но обе команды обогатили свои счета.

Больше всего заработал донецкий "Шахтер". Причина в том, что "горняки" получили немалый бонус за выступление в групповом этапе Лиги чемпионов – 15,25 миллиона евро. Еще 5,4 миллиона евро команда заработала своим выступлением в турнире. Также команде перепадет 23,26 миллиона евро благодаря тому, что у них был 12-й рейтинг среди всех участников турнира. Еще 500 тысяч евро команда получила за выход в 1/16 финала Лиги Европы. Поэтому в целом "Шахтер" уже заработал 44,4 миллиона евро.

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Донецкий клуб мог бы еще заработать как минимум 10,4 миллиона евро, если бы вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. В Лиге Европы, где будут выступать "горняки", призовые куда скромнее.

Относительно "Динамо", то киевский клуб получит около 11 миллионов евро. 5 миллионов евро команде перепадет за участие в квалификации Лиги чемпионов. За выступление в групповом этапе Лиги Европы "Динамо" получит 2,92 миллиона евро. 570 тысяч евро – за единую победу на групповом этапе. А четыре ничьи принесут "Динамо" еще 760 тысяч евро. "Динамо" также получит почти 3 миллиона евро. Это дополнительная выплата на основе клубного рейтинга УЕФА за последние 10 лет.

Относительно "Александрии", то команда обогатилась на 4,06 миллиона евро. 2,92 миллиона евро за попадание в групповой этап Лиги Европы. Три ничьи принесли еще 570 тысяч евро. Бонус на основе рейтинга за десять лет выступлений в еврокубках составил 571 тысячу евро.