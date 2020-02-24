Скоро весна: тренировки на пресс и ягодицы от полуфиналистки Олимпийских игр
Украинская легкоатлетка Анна Титимец показала в комплекс упражнений для мышц кора и ягодиц. Видео спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме.
Анна Титимец специализируется в спринте, она призер чемпионата Европы и полуфиналистка двух Олимпийских игр.
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Сегодня она фитнес-эксперт и персональный тренер.
Вот что советует спортсменка для тонуса мышц кора и ягодиц:
- подъемы на пресс – 15 повторов;
- боковые скручивания – 15 повторов в каждую сторону;
- выпады с гантелями – 15 повторов для каждой ноги
- приседания с широкой позицией ног – 15 повторов.
Все упражнения следует повторить три раза – то есть всего три круга. Между кругами делайте 2-минутный отдых, а между упражнениями может хватить и 30-секундного. У спортсменки гантели по 8 килограммов, а вы берите подходящий для себя вес. Если вы новичек – можно начать без гантелей.
Во время упражнений не забывайте следить за своим дыханием и осанкой. Если чувствуете усталость и слишком учащенное сердцебиение – лучше отдохнуть. При этом, резко останавливаться не стоит – лучше походить.
Заметим, что это лишь один комплекс упражнений, и он не обязательно должен подходить каждому. Все зависит от вашей цели и настоящего физического состояния.