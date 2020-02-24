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Скоро весна: тренировки на пресс и ягодицы от полуфиналистки Олимпийских игр

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Спортивные упражнения для ягодиц и пресса / pexels

Украинская легкоатлетка Анна Титимец показала в комплекс упражнений для мышц кора и ягодиц. Видео спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме.

Анна Титимец специализируется в спринте, она призер чемпионата Европы и полуфиналистка двух Олимпийских игр.

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Сегодня она фитнес-эксперт и персональный тренер.

Вот что советует спортсменка для тонуса мышц кора и ягодиц:

  • подъемы на пресс – 15 повторов;
  • боковые скручивания – 15 повторов в каждую сторону;
  • выпады с гантелями – 15 повторов для каждой ноги
  • приседания с широкой позицией ног – 15 повторов.

Все упражнения следует повторить три раза – то есть всего три круга. Между кругами делайте 2-минутный отдых, а между упражнениями может хватить и 30-секундного. У спортсменки гантели по 8 килограммов, а вы берите подходящий для себя вес. Если вы новичек – можно начать без гантелей.

Во время упражнений не забывайте следить за своим дыханием и осанкой. Если чувствуете усталость и слишком учащенное сердцебиение – лучше отдохнуть. При этом, резко останавливаться не стоит – лучше походить.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С радостью ловлю лучики солнца и ваши ️! Быстрая тренировочная для мышц пресса и ягодиц!!! Цените свою время ️и используйте его с максимальной эффективностью!!!! подъемы на пресс 15 повторений Боковые скручивания 15 повторений на каждую сторону! Выпады с гантелей 15 повторений каждой ногой! Присед с широкой постановкой ног 15 повторений! Мои гантели по 8 кг,я сделала 3 серии!!! #тренировка #тренировкакиев #тренер #тренеркиев #тренировкаягодиц #тренировкадома #тренировкавзале #тренировкапресса #попакакорех #красивыйпресс #красивыеноги #ногибоги #попакакуким #спорт #спортдлявсех #спортивныедевушки #тренировканог #функциональнаятренировка #

A post shared by Тренер Анна Титимец (@anna_titimets) on

Заметим, что это лишь один комплекс упражнений, и он не обязательно должен подходить каждому. Все зависит от вашей цели и настоящего физического состояния.

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Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Новости Спорта Спорт Здоровая жизнь
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