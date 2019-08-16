Скрипник об удалении Русина: Сказал ему, что он, наверное, не хочет полететь в Барселону

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал выход луганского клуба в плей-офф раунд квалификации Лиги Европы. "Заря" победила по сумме двух матче ЦСКА со счетом 2:1.

Решающий гол в ответной встрече забил нападающий Назарий Русин. На момент гола форвард уже имел желтую карточку. Когда Назарий праздновал гол, то снял футболку и был наказан еще одним горчичником.

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Вторая желтая карточка для Русина автоматически стала красной и он покинул поле на 90-й минуте игры.

Виктор Скрипник после игры рассказал, что Назарий попросил прощения за свой поступок у партнеров. Назарий пропустит следующий матч.

Сказал Русину, который забил гол и получил красную карточку, что он, наверное, не хочет в Барселону улететь ("Заря" в плей-офф сыграет с "Эспаньолом", – Спорт). Парня захлестнули эмоции. Он извинился перед всеми. Это все эмоции, ради этого люди приходят на стадион,

– сказал Скрипник после игры.

Уже через неделю "Зарю" ждет первый матч с испанским "Эспаньолом", который в предыдущем раунде разгромил "Люцерн".

Русин пропустит первую игру, но сможет помочь партнерам в ответном поединке.

Назарий присоединился к "Заре" летом на правах аренды. Нападающий перешел из киевского "Динамо", где оказался ненужным экс-наставнику Александру Хацкевичу.

В первом же матче за луганчан против "Колоса" в чемпионате Украины Назарий забил гол и отдал результативную передачу.

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