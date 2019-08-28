Скрипник оценил шансы "Зари" победить "Эспаньол": Нужно прыгнуть выше головы

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник поделился ожиданиями от матча с "Эспаньолом" в рамках ответного матча плей-офф Лиги Европы. В первой игре его подопечные проиграли в Барселоне со счетом 3:1.

Скрипник заявил, что соперники уже хорошо знают друг друга, ведь провели очную игру на прошлой неделе. По его словам, оба коллектива понимают, какой результат им нужно получить в ответной игре.

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Им нужно не проиграть, чтобы не вылететь, а нам нужно выигрывать с хорошей разницей, чтобы проходить дальше. Мы прекрасно понимаем против кого играем. Знаем, что завтра будет полный стадион. И мы очень хотим прыгнуть выше головы, порадовав наших болельщиков хорошей игрой и, по возможности, пройти дальше. Выиграв у такого соперника можно стать героями.

Эта игра для нас самая важная из тех, которые были. Да, мы играли и с "Будучностью" и с ЦСКА, но завтрашний матч будет ключевым. Мы не хотим разочаровать болельщиков. Нам очень нужен был эмоциональный подъем после поражения от "Александрии" и "Эспаньола". Мы удачно сыграли на выезде с "Карпатами", получив эмоциональный заряд. И этому очень рады. Еще раз повторюсь, нам нужно прыгнуть выше головы, чтобы пройти такого хорошего и именитого соперника,

– заявил тренер "Зари".

Чтобы пройти дальше "Заре" необходимо побеждать со счетом не менее 2:0. Также луганчан могут выиграть 3:1 и перевести игру в овертайм или серию послематчевых пенальти.

Матч между командами состоится в Запорожье в четверг, 29 августа. Начало игры – в 20:00.

Подробную информацию об "Эспаньоле" – читайте здесь.