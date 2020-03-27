Скрипник ответил на слухи о переговорах с "Динамо" – признание тренера "Зари"

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал информацию о своем возможном переходе в киевское "Динамо".

Виктор Скрипник опроверг информацию, что он может возглавить "Динамо" в конце сезона. Его слова цитирует Footboom.

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Относительно "Динамо" уже было опровержение, в том числе со стороны Игоря Суркиса, мне добавить к этому нечего. И я ничему здесь не удивляюсь – сколько я в футболе, столько о себе подобного читаю. Из этой же серии и новость о том, что я мог оказаться в "Локомотиве" и московском "Динамо"

– слухи футбола, не более.

Одно могу сказать – у меня действующий контракт с футбольным клубом "Заря", и меня здесь все устраивает. Что касается информации о долгах по зарплате, то это не соответствует действительности. Мы сейчас на карантине, трудности есть, как и у любой команды, но их можно решить, все будет нормально,

– цитирует Скрипника.

Президент "Динамо" Игорь Суркис также опроверг переговоры с тренером "Зари".

В начале лета 2019 года Виктор Скрипник неожиданно возглавил луганскую "Зарю". Скрипник имеет опыт работы главного тренера в европейском футболе. Сначала он руководил молодежными командами немецкого "Вердера".

25 октября 2014 года был представлен как главный тренер "Вердера", который возглавлял до сентября 2016 года. С 2018 года был главным тренером футбольного клуба "Рига", с которой выиграл чемпионат и кубок Латвии. Был признан лучшим тренером Латвии 2018 года.

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