24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Скрипник ответил на слухи о переговорах с "Динамо" – признание тренера "Зари"

- Читати новину українською
Виктор Скрипник / ФК "Зоря"

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал информацию о своем возможном переходе в киевское "Динамо".

Виктор Скрипник опроверг информацию, что он может возглавить "Динамо" в конце сезона. Его слова цитирует Footboom.

Читайте также Звездным украинским тренером интересовались два клуба из России – "ТаТоТаке"

Относительно "Динамо" уже было опровержение, в том числе со стороны Игоря Суркиса, мне добавить к этому нечего. И я ничему здесь не удивляюсь – сколько я в футболе, столько о себе подобного читаю. Из этой же серии и новость о том, что я мог оказаться в "Локомотиве" и московском "Динамо"
– слухи футбола, не более.

Одно могу сказать – у меня действующий контракт с футбольным клубом "Заря", и меня здесь все устраивает. Что касается информации о долгах по зарплате, то это не соответствует действительности. Мы сейчас на карантине, трудности есть, как и у любой команды, но их можно решить, все будет нормально,
– цитирует Скрипника.

  • Президент "Динамо" Игорь Суркис также опроверг переговоры с тренером "Зари".
  • В начале лета 2019 года Виктор Скрипник неожиданно возглавил луганскую "Зарю". Скрипник имеет опыт работы главного тренера в европейском футболе. Сначала он руководил молодежными командами немецкого "Вердера".
  • 25 октября 2014 года был представлен как главный тренер "Вердера", который возглавлял до сентября 2016 года. С 2018 года был главным тренером футбольного клуба "Рига", с которой выиграл чемпионат и кубок Латвии. Был признан лучшим тренером Латвии 2018 года.

Следите за последними новостями спорта в нашем​ Twitter и Telegram.

Автор: Юрий Семенюк
Теги: ФК Заря Динамо Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии

Читайте также

сегодня , 13:37 Ломаченко – Лопес: известный тренер рассказал, как завершится бой
Бокс 1907
сегодня , 12:12 Бывшая звезда "Шахтера" попал в скандал во время карантина: все из-за сексуального фото девушки
Футбол 1641
сегодня , 15:11 Скандал в украинском футболе: букмекеры принимали ставки на фейковый матч
Футбол 559
сегодня , 11:38 22-летний футболист "Аякса" Абдельхаким Нури вышел из комы спустя почти 3 года
Футбол 925
сегодня , 11:06 Коронавирус и богачи: как развлекались политики и миллионеры в Куршевеле – фото, видео
Новини України 13973
сегодня , 14:30 Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
Здорове життя 415335
сегодня , 10:50 Дария Билодид показала, как занимается дома для поддержания идеальной формы: видео
Інші види спорту 635
сегодня , 14:18 Начальник полиции Киева Крищенко заболел коронавирусом
Новини України 11571
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 18:32 Клопп расплакался, когда увидел как медики поют you'll Never Walk Alone в больнице: видео
Ігор Саджениця
26 марта 15:26 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
25 марта 19:06 5 правил поведения, которые помогут преодолеть коронавирус: советы от ВОЗ и ФИФА
Ігор Саджениця
сегодня 14:50 Что делает биатлон таким красивым: яркое видео
Софія Кулай
сегодня 13:00 Лучшейкаратистке планеты Анжелике Терлюге – 28: яркие победы украинки
Софія Кулай

Новости
Больше новостей
Залиште відгук