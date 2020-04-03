Скрипник возглавит "Динамо", а Ярмоленко вернется в киевский клуб: букмекеры принимают ставки

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник продолжает оставаться одним из претендентов на пост главного тренера киевского "Динамо". А в столичный клуб может вернуться его бывшая звезда Андрей Ярмоленко.

Будущее Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме" остается неопределенным. С одной стороны, сам футболист всегда говорит, что его в команде все устраивает, с другой, травмы выбили Андрея из состава, а набрать форму и конкурировать на уровне АПЛ непросто. Поэтому британская пресса время от времени сообщает о слухах, что клуб подумывает выставить Ярмоленко на трансфер. Но "Вест Хэм" летом 2018 года заплатил за Андрея 21 миллион евро и не хочет отпускать его за сумму, намного меньшую этой. Впрочем, в связи с остановкой всех чемпионатов из-за коронавируса, трансфертные цены могут сильно упасть.

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Напомним, действующее соглашение украинского полузащитника с "Вест Хэмом" заканчивается в 2022 году, и клуб имеет опцию на его продление еще на сезон. А то, что срок контракта понемногу проходит, также влияет на стоимость игрока.

Одним из вариантов продолжения карьеры Андрея Ярмоленко остается возвращение в "Динамо". Футболист уже заявил, что не исключает такого варианта. Также такое развитие рассматривает и компания Favbet, которая предложила болельщикам сделать ставку на то, окажется ли Ярмоленко в "Динамо" до конца года. Коэффициент немаленький – 3,5, но такой результат вполне реален.

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Так же, как и то, что в этом году главным тренером "Динамо" станет Виктор Скрипник. Даже несмотря на то, что президент клуба Игорь Суркис уже опроверг эту информацию. Но коэффициент на то, что Скрипник возглавит киевлян всего – 1,85. Это позволяет говорить о том, что команду в этом году, скорее всего, ждет рокировка на тренерском мостике.

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