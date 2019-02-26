Следствие назвало новые детали катастрофы самолета, в котором летел футболист Сала
Британское Управление по расследованию авиационных инцидентов опубликовало промежуточный отчет по авиакатастрофе самолета, на котором летел футболист "Кардиффа" Эмилиано Сала.
Самолет четыре раза резко снижался и набирал высоту в последние минуты перед тем, как упасть в Ла-Манш, сообщает The Times.
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Следователи подтвердили, что ни пилот Дэвид Ибботсон, ни легкий самолет, на котором он летел, не имели лицензии на пассажирские перевозки.
Сообщается, что самолет начало сильно подбрасывать после того, как Ибботсон пожаловался авиадиспетчерам на плохую видимость, прежде чем удариться о воду на скорости около 80 миль в час (128 км/ч).
Синоптики предупреждали о дожде над Ла-Маншем, и следователи заявили, что не смогли подтвердить, имел ли пилот лицензию на полет ночью или для навигации с использованием только приборов.
В своем последнем сообщении Ибботсон подтвердил, что авиадиспетчеры дали разрешение на снижение при пересечении Ла-Манша. К тому времени самолет уже казался проблемным. После этого последнего сообщения в течение примерно трех минут, самолет несколько раз резко терял и набирал высоту, осуществив серию крутых поворотов, прежде чем упасть в море.
Что случилось с Эмилиано Сала?
- Вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где подписал рекордный контракт с местной командой.
- Перед исчезновением пилот самолета просил об экстренной посадке.
- После сообщения об исчезновении самолета, было начато спасательную операцию. Однако она осложнялась из-за плохих погодных условий, а также из-за того, что область поисков была довольно большой.
- 24 января полиция официально прекратила операцию по поиску пропавшего самолета. Причиной стало то, что шансов найти уцелевшими Эмилиано Сала и Дэйва Ибботсона почти не было.
- После этого поисками занялись частные спасатели. Они и обнаружили обломки самолета. В четверг, 7 февраля, спасатели смогли извлечь тело из обломков затонувшего в Ла-Манше самолета.
- В пятницу, 8 февраля, полиция подтвердила, что тело, которое было обнаружено на борту затонувшего самолета и было поднято на поверхность – это 28-летний аргентинский футболист. Тело пилота Дэйва Ибботсона до сих пор не удалось обнаружить.
- 11 февраля эксперты назвали причину смерти Эмилиано Сала.
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