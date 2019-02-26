Следствие назвало новые детали катастрофы самолета, в котором летел футболист Сала

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Эмилиано Сала - новости расследования гибели футболиста
Эмилиано Сала / twitter.com

Британское Управление по расследованию авиационных инцидентов опубликовало промежуточный отчет по авиакатастрофе самолета, на котором летел футболист "Кардиффа" Эмилиано Сала.

Самолет четыре раза резко снижался и набирал высоту в последние минуты перед тем, как упасть в Ла-Манш, сообщает The Times.

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Следователи подтвердили, что ни пилот Дэвид Ибботсон, ни легкий самолет, на котором он летел, не имели лицензии на пассажирские перевозки.

Сообщается, что самолет начало сильно подбрасывать после того, как Ибботсон пожаловался авиадиспетчерам на плохую видимость, прежде чем удариться о воду на скорости около 80 миль в час (128 км/ч).

Синоптики предупреждали о дожде над Ла-Маншем, и следователи заявили, что не смогли подтвердить, имел ли пилот лицензию на полет ночью или для навигации с использованием только приборов.

В своем последнем сообщении Ибботсон подтвердил, что авиадиспетчеры дали разрешение на снижение при пересечении Ла-Манша. К тому времени самолет уже казался проблемным. После этого последнего сообщения в течение примерно трех минут, самолет несколько раз резко терял и набирал высоту, осуществив серию крутых поворотов, прежде чем упасть в море.

Что случилось с Эмилиано Сала?

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Теги: Футбол Спорт Пропал Эмилиано Сала
Источник: 24 Канал
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