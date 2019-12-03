Следствие по делу организации договорных матчей остановили

Следствие по делу организации так называемых договорных футбольных матчей остановили. В мае 2018 года в ходе следствия было задокументировано деятельность пяти преступных групп и 35 футбольных клубов.

Об остановке следствия говорится в ответе Главного следственного управления Нацполиции на запрос "Укринформа".

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"По состоянию на 21 ноября 2019 года досудебное расследование в уголовном производстве остановлено из п.3 ч. 1 ст. 280 Уголовно-процессуального кодекса", – говорится в ответе Нацполиции.

"Укринформ" отмечает, что норма законодательства, на которую ссылаются в Нацполиции, предусматривает приостановление следствия на период выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

О чем именно идет речь, в ГСУ Нацполиции не уточнили, сославшись на тайну следствия.

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Что известно о следствии?

В мае 2018 года главы МВД, Нацполиции, ГПУ и УАФ отчитались о проведении спецоперации, в ходе которой была задокументирована деятельность пяти преступных групп и 35 футбольных клубов. Правоохранители тогда провели 40 обысков на территории 10 областей.

По данным правоохранителей, в состав преступных групп вошли президенты футбольных клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры и коммерческие структуры. В частности, следователи установили более 320 человек, которые были задействованы в коррупционных "схемах" и причастны к совершению преступлений более чем в 57 эпизодах.

В сообщении на сайте МВД говорилось, что счета "договорного" матча заранее были известны их организаторам еще до его начала. На таких матчах участники преступных групп могли быстро заработать большие деньги. Зная будущий результат игры, они лично или через доверенных лиц делали ставки на ресурсах букмекерских контор, зарегистрированных в странах Азии.

"Футбольный бизнес" приносил организаторам "заказных" матчей огромные доходы. В игре на тотализаторе злоумышленники зарабатывали до 5 миллионов долларов в год.