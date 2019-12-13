Следует ли уволить Алексея Михайличенко с поста главного тренера "Динамо": опрос

Киевское "Динамо" провалило евросезон. Команда, которая претендовала на первое место в группе, в последнем матче не сумела обыграть швейцарский "Лугано" на своем поле и вылетела из Лиги Европы.

Алексей Михайличенко возглавил киевское "Динамо" после отставки Александра Хацкевича. Белорусского специалиста уволили после того, как его команда сыграла вничью против бельгийского "Брюгге" в квалификации Лиги чемпионов. "Динамо" в этом матче дома надо было побеждать с разницей в два гола.

Побеждать с разницей в два гола (хотя киевлян могла устроить любая победа в случае поражения "Мальме") "Динамо" надо было и в домашнем матче против скромного швейцарского "Лугано". Первый матч между этими командами в Швейцарии закончился вничью 0:0. Вничью команды сыграли в и Киеве, правда 1:1. Но "Динамо" было близко к тому, чтобы получить сенсационного поражение. Однако удар Цыганкова на 90+4 минуте спас киевлян от такого позора.

Как это было: "Динамо" сенсационно не обыграло "Лугано" и вылетело из Лиги Европы: видео

"В том, что произошло, виноваты все. Конечно, я – в первую очередь, ведь именно я отвечаю за результат", – заявил после матча Михайличенко.

Однако не только в этом матче "Динамо" показало не слишком утешительный результат. Команда сейчас идет на четвертом месте в турнирной таблице. У киевлян столько же очков, как и у "Десны". И именно с черниговской командой на выезде "Динамо" сыграет последний матч в 2019 году – в воскресенье, 15 декабря. В первой игре между этими командами (тогда "Динамо" уже тренировал Михайличенко) "северяне" одержали победу в Киеве.

Также "Динамо" проигрывала "Шахтеру" и "Зари" в чемпионате, играло вничью с той же "Зарей", "Олимпиком" и "Карпатами". Отставание от первого места составляет 14 очков после 17 сыгранных туров.

Поэтому вряд ли Михайличенко показал тот результат, который от него ожидали. Команда не сыграет в еврокубках весной 2020 года. И вряд ли сумеет отыграть отставание от "горняков". Поэтому здесь придется бороться за второе место с той же "Зарей", а также "Десной". Единственный шанс на трофей – победа в Кубке Украины, где киевляне уже выбили главного конкурента, обыграв дома "Шахтер".

Впереди у команды один матч, а после этого – отпуск и подготовка ко второй половине сезона.