Следующая цель – добиться максимума для спорта от легализации игорного бизнеса, – Беленюк

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Жан Беленюк / Facebook

Украинский борец и народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Жан Беленюк рассказал о принятом бюджете страны на следующий год.

Беленюк рассказал о бюджете Украины на 2019 год в контексте финансирования спорта и последующих мер, которые необходимо принять государству.

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Бюджет принят. Предложения нашего комитета частично учтены. В основном, все упирается в отсутствие денег. Следующая цель – добиться максимума для спорта от легализации игорного бизнеса.

И да, совсем забыл, пора бы уже правительству задуматься о подготовке команды Украины к Олимпийским играм. Как минимум, создать оргкомитет,
– написал Беленюк в Instagram.

Как утверждают госбюджет Украины?
Министерство финансов подготовило законопроект о государственном бюджете на год. Затем документ поступил на рассмотрение Кабмина, который утвердил этот проект. После этого документ поступил в Верховную Раду, где бюджет рассмотрели в трех чтениях. 14 ноября парламент окончательно одобрил законопроект о бюджете. Теперь документ должны подписать спикер и президент, законопроект должен быть опубликован в официальной прессе правительства, и тогда он станет законом.

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Главные цифры бюджета на 2020 год / Инфографика 24 канала

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Жан Беленюк Бюджет
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