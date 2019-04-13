Следующий бой Ломаченко проведет за титул чемпиона WBC

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко

После победы над Энтони Кроллой, украинец Василий Ломаченко сохранил за собой титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA и WBO. Теперь на очереди – бой за пояс чемпиона по версии WBC.

Об этом заявил промоутер Ломаченко и руководитель компании Top Rank Боб Арум. Такое заявление он сделал после того, как Ломаченко победил Кроллу, отправив британца в нокдаун в четвертом раунде. Хотя сам украинец в этом бою сломал руку.

Смотрите: Василий Ломаченко – Энтони Кролла: видео боя

Поясом чемпиона по версии WBC в легком весе владеет Майки Гарсия. И именно его Ломаченко вызвал на бой. Но американец может отказаться от этого поединка, так как перешел в более тяжелую весовую категорию.

Если же Майки Гарсия не согласится на бой против Ломаченко, то Боб Арум пообещал организовать бой между украинцем и британцем Люком Кэмпбеллом в Лондоне за титул чемпиона WBC.

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Василий Ломаченко Бокс
Источник: 24 Канал
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