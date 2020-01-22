В команде Паркера сделали неожиданное заявление о бое с Усиком
Тренер бывшего чемпиона мира Джозефа Паркера Кевин Барри не верит в бой новозеландца против украинца Александра Усика. Боксеры могут встретиться в поединке за титул WBO.
Чемпионским поясом WBO владеет британец Энтони Джошуа. Он вроде бы согласился провести защиту пояса IBF против Пулева.
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Если информация о бое Джошуа - Пулев подтвердится, то WBO может лишить британца титула и сделать его вакантным.
Официальным претендентом на пояс WBO является Усик, а Джозеф Паркер – первый в рейтинге организации.
Слухи о потенциальном бое между Усиком и Паркером в марте-апреле "ходят" давно. Но в команде Паркера не верят, что бой состоится.
Мы ждем решения WBO о том, что они забирают пояс Джошуа. Паркер очень ждет титульного боя против Усика. Но с каждым днем этот поединок все менее вероятен.
Я считаю, что Усик подождет до лета и сразу встретится с Джошуа, который в то время победит Пулева. Нам хочется боя с Усиком, но я в это не верю,
– цитирует Барри Sky Sports.
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Еще одним потенциальным соперником Усика СМИ называют британца Дерека Чисору. Впрочем, этот бой не может быть за титул WBO.
- Последний бой Усик провел 13 октября 2019 года. По итогам 7 раундов украинец одолел Чазза Уизерспуна.
- Паркер – чемпион мира по версии WBO (2016-2018) в тяжелом весе. 31 марта 2018 года потерял титул в поединке против Энтони Джошуа.
- После этого Паркер проиграл также британцу Диллиану Уайту. Два последних боя Джозеф выиграл.
- В декабре 2018 года Паркер победил Александра Флореса, а 29 июня техническим нокаутом одолел Алекса Леапаи. Всего он провел 28 боев (26 побед, 2 поражения).