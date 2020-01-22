В команде Паркера сделали неожиданное заявление о бое с Усиком

Тренер бывшего чемпиона мира Джозефа Паркера Кевин Барри не верит в бой новозеландца против украинца Александра Усика. Боксеры могут встретиться в поединке за титул WBO.

Чемпионским поясом WBO владеет британец Энтони Джошуа. Он вроде бы согласился провести защиту пояса IBF против Пулева.

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Если информация о бое Джошуа - Пулев подтвердится, то WBO может лишить британца титула и сделать его вакантным.

Официальным претендентом на пояс WBO является Усик, а Джозеф Паркер – первый в рейтинге организации.

Слухи о потенциальном бое между Усиком и Паркером в марте-апреле "ходят" давно. Но в команде Паркера не верят, что бой состоится.

Мы ждем решения WBO о том, что они забирают пояс Джошуа. Паркер очень ждет титульного боя против Усика. Но с каждым днем ​​этот поединок все менее вероятен.



Я считаю, что Усик подождет до лета и сразу встретится с Джошуа, который в то время победит Пулева. Нам хочется боя с Усиком, но я в это не верю,

– цитирует Барри Sky Sports.

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Еще одним потенциальным соперником Усика СМИ называют британца Дерека Чисору. Впрочем, этот бой не может быть за титул WBO.