Следующий соперник Ломаченко просит перенести поединок с украинцем

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Ричард Комми (28-2, 25 КО) не сможет провести бой с чемпионом WBO и WBA Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) в апреле.

Во время боя против Исы Чаниева Коммми получил травму сустава правого среднего пальца. Об этом сообщает boxingtalk.com.

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"Восстановление займет шесть недель. Он встретится с другим специалистом на следующей неделе, поэтому я собираюсь обсудить с Top Rank, сможем ли мы перенести бой", – сказал промоутер ганского боксера Лу Дибелла.

Промоутерская компания украинца Top Rank не хочет переносить дату боя и уже подыскивает для Василия нового соперника.

Возможным вариантом для Ломаченко на следующий бой мог бы стать обязательный претендент по линии WBA Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО), однако даже в случае успешного завершения промоутерских торгов британец не будет соперником для Ломаченко в следующем бою, а их встреча состоится не раньше лета текущего года.

Ранее Спорт 24 сообщал, что WBA разрешила Ломаченко провести объединительный бой против обладателя пояса IBF Ричарда Комми.

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