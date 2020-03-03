24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Следующий соперник Усика: как Чисора давал пощечину Виталию и плевал в лицо Владимиру Кличко

- Читати новину українською

23 мая в Лондоне на двадцатитысячном "О2 Арена" Дерек Чисора проведет бой с экс-абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком.

Для украинца это будет серьезный экзамен, ведь 36-летний Чисора продолжает оставаться в элите хэвивейта. Для Дерека победа над Усиком позволит вновь претендовать на чемпионский бой.

Интересно: Достал палку и разогнал хулиганов: Усик рассказал, как с битой навел порядок на улицах города

На протяжении своей боксерской карьеры Чисора мог подраться с Владимиром Кличко, но уступил Тайсону Фьюри и, в итоге, упустил эту возможность. Впрочем, британец все же встретился с Кличко, но со старшим из братьев. И уступил решением судей.

Однако многим больше запомнился не сам бой, а то, что было перед ним. Ведь на церемонии взвешивания перед боем Чисора дал пощечину Виталию Кличко:

А уже перед самым поединком плюнул Владимиру Кличко в лицо водой:

Также после боя с Виталием Кличко, Чисора прямо на пресс-конференции устроил драку с соотечественником Дэвидом Хэем. После этого оба первым утренним рейсом улетели из Мюнхена в Лондон. Благодаря этому они избежали полицейского ареста.

Сейчас сложно сказать, насколько была подстроена эта драка. Но через 5 месяцев Чисора провел в Великобритании поединок с Хэем. Этот поединок принес Дереку почти в четыре раза больше денег, чем за выход на ринг против Виталия Кличко.

  • Встречу Усика и Чисоры перенесли, поскольку украинец решил продолжить реабилитацию плеча. Эту информацию подтвердил сам боксер и его промоутер Александр Красюк.
  • Предыдущий бой Усик провел 12 октября, одолев американца Чазза Уизерспуна. 
Рецепт пиццы: простые варианты, которые можно приготовить дома
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Владимир Кличко Виталий Кличко Александр Усик Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
2 марта 17:50 Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
Михайло Гема
сегодня 14:17 Следующий соперник Усика: как Чисора давал пощечину Виталию и плевал в лицо Владимиру Кличко
Юрій Семенюк
сегодня 13:14 Государственное агентство спорта: какие задачи стоят перед новым руководителем
Ігор Саджениця
2 марта 21:09 Вторая серия документального фильма "Неизвестное Динамо" – видео
Юрій Семенюк
2 марта 20:20 Джошуа – Пулев: боксеры впервые встретились в горячей дуэли взглядов – видео
Юрій Семенюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук