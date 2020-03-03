Следующий соперник Усика: как Чисора давал пощечину Виталию и плевал в лицо Владимиру Кличко

23 мая в Лондоне на двадцатитысячном "О2 Арена" Дерек Чисора проведет бой с экс-абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком.

Для украинца это будет серьезный экзамен, ведь 36-летний Чисора продолжает оставаться в элите хэвивейта. Для Дерека победа над Усиком позволит вновь претендовать на чемпионский бой.

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На протяжении своей боксерской карьеры Чисора мог подраться с Владимиром Кличко, но уступил Тайсону Фьюри и, в итоге, упустил эту возможность. Впрочем, британец все же встретился с Кличко, но со старшим из братьев. И уступил решением судей.

Однако многим больше запомнился не сам бой, а то, что было перед ним. Ведь на церемонии взвешивания перед боем Чисора дал пощечину Виталию Кличко:

А уже перед самым поединком плюнул Владимиру Кличко в лицо водой:

Также после боя с Виталием Кличко, Чисора прямо на пресс-конференции устроил драку с соотечественником Дэвидом Хэем. После этого оба первым утренним рейсом улетели из Мюнхена в Лондон. Благодаря этому они избежали полицейского ареста.

Сейчас сложно сказать, насколько была подстроена эта драка. Но через 5 месяцев Чисора провел в Великобритании поединок с Хэем. Этот поединок принес Дереку почти в четыре раза больше денег, чем за выход на ринг против Виталия Кличко.