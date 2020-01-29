Слежу за Луниным и желаю успехов, – Зидан рассказал об аренде украинца

Главный тренер мадридского "Реала" рассказал о ситуации с игроками, которые выступают в аренде, в том числе и об Андрее Лунине.

По словам Зидана, он внимательно следит за выступлениями этих футболистов и хочет, чтобы они как можно больше времени проводили на поле. Тренер "сливочных" пожелал им успехов.

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Конечно, я слежу за всеми, кто у нас отдан в аренду. Есть заинтересованность в том, чтобы они получали игровое время. Желаю успехов Вальехо, Лунину, Себальоса и Едегору. Важно видеть, как они выступают,

– цитирует Зидана Marca.

Лунин провел первую половину сезона в "Вальядолиде", но не получал игрового времени. Из-за этого "Реал" отправил его в "Реал Овьедо", где украинец является основным вратарем.

После неудачной аренды Лунина в "Вальядолиде" мадридский клуб создал отдельный отдел, который будет заниматься арендованными игроками.

"Реал Овьедо" идет на 19-м месте в турнирной таблице Сегунды. В следующем матче команда Лунина 2 февраля дома примет "Альбасете" Романа Зозули.