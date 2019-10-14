Слезы Роналду: Необычные ставки на матч Украина — Португалия

Уже сегодня сборная Украины может стать участницей Евро-2020. Для этого нашей команде достаточно не проиграть дома действующим чемпионам Европы португальцам. Задача вполне выполнимая. Перед матчем главный тренер сборной Португалии рассыпался в комплиментах Андрею Шевченко и его футболистам, и говорил о том, что шансы равны.

Подтверждает это и букмекерская контора Favorit Sport, которая дает коэффициент 1,68 на то, что сегодня сборная Украины одержит победу или ничью.

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Но это далеко не самый интересный вариант прогноза, который могут сделать болельщики. Криштиану Роналду уже заявил, что едет в Украину, чтобы прославить свою команду. Что же будет с эмоциональным футболистом, если у него это не получится? Favorit Sport предлагает коэффициент 20,0 на то, что звездный португалец после матча расплачется. А также 1,85 на то, что он уйдет с поля без забитого мяча.

Португалия пока тоже не обеспечила себе выход на Евро-2020. И поражение в Киеве может сильно пошатнуть шансы сборной. Если чемпионы не добудут заветную путевку, и Роналду завершит карьеру до конца этого года, то это будет событием года в мире футбола. А также невероятной победой того, кто сделает на этом свой прогноз, коэффициент - 20,0.

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А если же победа останется за сборной Украины, и она выйдет на чемпионат Европы с первого места в группе, то здесь коэффициент 3,80, то есть, такой исход еще более вероятен.