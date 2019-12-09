Слишком долго русский допинг отвлекал от чистого спорта, – президент WADA

Президент WADA Крейг Риди прокомментировал решение устранения России на 4 года от крупных международных соревнований и лишения статуса РУСАДА. Соответствующее решение было принято 9 декабря на заседании WADA в Лозанне.

Крейг Риди назвал сильным сегодняшнее решение Исполкома. По его словам, оно демонстрирует желание WADA действовать решительно в отношении российского "допингового кризиса".

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Слишком долго российский допинг отвлекал от чистого спорта. Вопиющее нарушение российскими властями условий восстановления РУСАДА, утвержденных в сентябре 2018 года, потребовало решительного ответа. Это именно то, чего мы достигли сегодня.

России были предоставлены все возможности навести порядок в своем доме и вернуться к мировому антидопинговому сообществу ради своих спортсменов и единства спорта, но она предпочла продолжить свою позицию обмана и отрицания,

– цитирует Риди сайт WADA.

По мнению президента WADA, Исполком отреагировал самым решительным образом, "защищая права российских спортсменов, которые могут доказать, что они не были причастны и не использовали выгоду из этих мошеннических действий".

Что будет с "чистыми" российскими спортсменами?Российские спортсмены, которые не употребляли допинг, смогут выступать на Олимпиадах, чемпионатах мира и других соревнованиях под нейтральным флагом.



Какие санкции ввела WADA против России / инфографика 24 канала

Какая причина отстранения России?

Причиной для отстранения стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований за 2012-2015 годы.

Независимые эксперты установили, что в базу вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов. По данным The Telegraph, Москва манипулировала данными в течение 18 месяцев.

Подробнее о решении антидопинговой комиссии в видео:

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Поэтому WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре в соответствии с Международным стандартом о соответствии.

У России 21 день, чтобы обжаловать решение WADA, которое было принято 9 декабря.