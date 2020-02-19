Слишком много ошибок: тренер сборной прокомментировал неудачу на чемпионате мира по биатлону

Тренер женской сборной Украины по биатлону Валерий Лесников прокомментировал неудачное выступление своих подопечных на чемпионате мира по биатлону. Он, в частности, отметил большое количество ошибок, объясняя их высотой гор в Антхольце и психологическим настроем спортсменок.

В последней гонке у Юлии Джимы не сложилось, но были надежды на Анастасию Меркушину, если бы не последний выстрел, подчеркнул Лесников. Об этом пишет "Общественное.Биатлон".

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Гонка была тяжелая и очень интригующая. Вы же видите, горы и высота влияют на всех спортсменок. Кто начинает быстрее бежать, тот ошибается. Медленно – не позволяет азарт. Легко можно увлечься и потерять бдительность в определенных моментах. Поэтому и такая некачественная стрельба,

– объяснил тренер национальной сборной.

Комментируя выступления Валентины и Виты Семеренко, он подчеркнул, что они готовились к соревнованиям по другой программе, а к команде присоединились позже.

"Меркушина и Пидгрушная были там с первого дня – они проходили тренировочный процесс и акклиматизацию. Валентина в основном жалуется на качество стрельбы. На заключительных тренировках было видно, что ей это не удавалось так, как хотелось. Это сложный психологический момент", – отметил Валерий Лесников.

По его мнению, Валентина Семеренко хочет попадать, и это ей мешает, а все должно быть на автоматизме. Контроль должен быть не таким жестким, чтобы каждый раз концентрировать внимание на этом.

В Меркушиной мы и не сомневались. Перед чемпионатом мира еще было незначительное волнение, но уже в первой эстафете она показала, на что способна. Меткая стрельба и скорость движения по дистанции хорошая. Поэтому у нас альтернатив никаких не будет,

– резюмировал тренер.

Результаты сборной Украины на чемпионате мира

На чемпионате мира в Антхольце сборная Украины до сих пор не выиграла ни одной награды. Дважды украинцы останавливались в шаге от медали. В эстафете "сине-желтые" заняли 5-ю строчку. А Елена Пидгрушная в спринте финишировала четвертой.

В индивидуальной гонке, которая состоялась 18 февраля, Анастасия Меркушина финишировала 11-й, Вита Смеренко 29-й, Юлия Джима 37-й, а Валентина Семеренко – 42-й. В заключительной гонке соревнований Елена Пидгрушная будет единственной украинской участницей.