Слова твои уважение убивают: Ломаченко посвятили стихи из-за скандального видео со спецназом РФ
9 января Василий Ломаченко опубликовал в своем профиле в Instagram видео с тренировкой российского спецназа и поблагодарил "вежливых людей" – именно так называли военных РФ, которые в 2014 году захватили Крым.
Ломаченко уже 11 января ответил на критику стихом, видео которого опубликовал в своих соцсетях.
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Однако пользователи подняли еще большую волну возмущения. Некоторые даже записали стихотворение в ответ.
Вашему вниманию стихотворение пользователя Twitter "Кіт-Моурініста":
Відбив ти мозок, ось у чому суть.
Причому, справа зовсім тут не в боксі.
Напхали в тебе проросійську муть,
Останню клепку втратиш ти невдовзі.
Забув ти, що крім Бога, є народ.
Твої "брати" на нього нападають.
До біса купу в боксі нагород,
Слова твої повагу всю вбивають.