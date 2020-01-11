Слова твои уважение убивают: Ломаченко посвятили стихи из-за скандального видео со спецназом РФ

9 января Василий Ломаченко опубликовал в своем профиле в Instagram видео с тренировкой российского спецназа и поблагодарил "вежливых людей" – именно так называли военных РФ, которые в 2014 году захватили Крым.

Ломаченко уже 11 января ответил на критику стихом, видео которого опубликовал в своих соцсетях. Читайте также: Это просто дно, – Ломаченко получил шквал критики за видео с российским спецназом Однако пользователи подняли еще большую волну возмущения. Некоторые даже записали стихотворение в ответ. Вашему вниманию стихотворение пользователя Twitter "Кіт-Моурініста‏": Відбив ти мозок, ось у чому суть. Причому, справа зовсім тут не в боксі. Напхали в тебе проросійську муть, Останню клепку втратиш ти невдовзі. Забув ти, що крім Бога, є народ. Твої "брати" на нього нападають. До біса купу в боксі нагород, Слова твої повагу всю вбивають. Відбив ти мозок, ось у чому суть.

Причому, справа зовсім тут не в боксі.

Напхали в тебе проросійську муть,

Останню клепку втратиш ти невдовзі.

Забув ти, що крім Бога, є народ.

Твої «брати» на нього нападають.

До біса купу в боксі нагород,

Слова твої повагу всю вбивають. — Кіт-Моурініста (@KitMourinhista) 11 января 2020 г.