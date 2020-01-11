24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Слова твои уважение убивают: Ломаченко посвятили стихи из-за скандального видео со спецназом РФ

61 Читати новину українською
Василий Ломаченко

9 января Василий Ломаченко опубликовал в своем профиле в Instagram видео с тренировкой российского спецназа и поблагодарил "вежливых людей" – именно так называли военных РФ, которые в 2014 году захватили Крым.

Ломаченко уже 11 января ответил на критику стихом, видео которого опубликовал в своих соцсетях.

Читайте также: Это просто дно, – Ломаченко получил шквал критики за видео с российским спецназом

Однако пользователи подняли еще большую волну возмущения. Некоторые даже записали стихотворение в ответ.

Вашему вниманию стихотворение пользователя Twitter "Кіт-Моурініста‏":

Відбив ти мозок, ось у чому суть.

Причому, справа зовсім тут не в боксі.

Напхали в тебе проросійську муть,

Останню клепку втратиш ти невдовзі.

Забув ти, що крім Бога, є народ.

Твої "брати" на нього нападають.

До біса купу в боксі нагород,

Слова твої повагу всю вбивають.

 

Иран сбил самолет МАУ над Тегераном: появилось видео пуска ракеты
сегодня
2081
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Василий Ломаченко Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 18:17 Слова твои уважение убивают: Ломаченко посвятили стихи из-за скандального видео со спецназом РФ
Вісент Луїс 61
10 января 17:31 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 956
сегодня 16:53 Биатлон: Норвегия на последних метрах выиграла мужскую эстафету во Франции, Украина на 10 месте
Михайло Гема 53
сегодня 12:40 Кубок мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция
Юрій Семенюк 704
сегодня 11:18 Американская боксерша побила невероятный рекорд Ломаченко
Юрій Семенюк 233
Новости
Больше новостей
Залиште відгук