Словацкая спортсменка разделась догола, отпраздновав успешное восхождение на вершину: фото

Известная словацкая велосипедистка и модель Люсия Яворчекова порадовала своих подписчиков в Instagram новым откровенным фото.

Яворчекова на карантине решила не сидеть под замком, а совершить восхождение на горную вершину. В качестве своей цели девушка выбрала расположенную в родной Словакии гору Врх Зволен и успешно покорила высоту 1402 метра над уровнем моря, пишет 24 канал.

Смотрите также Одежда не для нас: секс-символ UFC снова снялась обнаженной – фото

"Вот что я называю свободой!" – написала Люсия Яворчекова после удачного восхождения.

Что известно о Люсии Яворчековой

Люсия занималась велоспортом, но быстро поняла, что ее призвание – модельный бизнес. Изменив колеса на завораживающее белье, девушка сразу же завоевала любовь поклонников. К этому привели шикарные формы бывшей спортсменки. Сейчас аккаунт модели в Instagram насчитывает более полутора миллиона фолловеров.

Девушка регулярно балует подписчиков откровенными снимками, а иногда фотографируется полностью обнаженной.