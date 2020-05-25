Словацкая спортсменка разделась догола, отпраздновав успешное восхождение на вершину: фото
Известная словацкая велосипедистка и модель Люсия Яворчекова порадовала своих подписчиков в Instagram новым откровенным фото.
Яворчекова на карантине решила не сидеть под замком, а совершить восхождение на горную вершину. В качестве своей цели девушка выбрала расположенную в родной Словакии гору Врх Зволен и успешно покорила высоту 1402 метра над уровнем моря, пишет 24 канал.
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"Вот что я называю свободой!" – написала Люсия Яворчекова после удачного восхождения.
Что известно о Люсии Яворчековой
Люсия занималась велоспортом, но быстро поняла, что ее призвание – модельный бизнес. Изменив колеса на завораживающее белье, девушка сразу же завоевала любовь поклонников. К этому привели шикарные формы бывшей спортсменки. Сейчас аккаунт модели в Instagram насчитывает более полутора миллиона фолловеров.
Девушка регулярно балует подписчиков откровенными снимками, а иногда фотографируется полностью обнаженной.