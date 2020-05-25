24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Словацкая спортсменка разделась догола, отпраздновав успешное восхождение на вершину: фото

- Читати новину українською
Люсія Яворчекова
Люсія Яворчекова / Instagram

Известная словацкая велосипедистка и модель Люсия Яворчекова порадовала своих подписчиков в Instagram новым откровенным фото.

Яворчекова на карантине решила не сидеть под замком, а совершить восхождение на горную вершину. В качестве своей цели девушка выбрала расположенную в родной Словакии гору Врх Зволен и успешно покорила высоту 1402 метра над уровнем моря, пишет 24 канал.

Смотрите также Одежда не для нас: секс-символ UFC снова снялась обнаженной – фото

"Вот что я называю свободой!" – написала Люсия Яворчекова после удачного восхождения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

That’s what I call freedom ️

Публикация от Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Что известно о Люсии Яворчековой

Люсия занималась велоспортом, но быстро поняла, что ее призвание – модельный бизнес. Изменив колеса на завораживающее белье, девушка сразу же завоевала любовь поклонников. К этому привели шикарные формы бывшей спортсменки. Сейчас аккаунт модели в Instagram насчитывает более полутора миллиона фолловеров.

Девушка регулярно балует подписчиков откровенными снимками, а иногда фотографируется полностью обнаженной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

????? ???????? ??´? ??? ? ??? ??’? ?? ??????? ️

Публикация от Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siren

Публикация от Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

??? ???? ???????? ?? ?? ??????

Публикация от Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

 

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Велоспорт Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
"Шахтер" – "Динамо": названа точная дата матча на НСК "Олимпийский"
сегодня , 20:29 "Шахтер" – "Динамо": названа точная дата матча на НСК "Олимпийский"
Юрій Семенюк
Семь лет, как украинец в последний раз выигрывал Лигу чемпионов: видео уникального финала
сегодня , 12:48 Семь лет, как украинец в последний раз выигрывал Лигу чемпионов: видео уникального финала
Михайло Гема
Чисора – Усик: появился трейлер к бою
сегодня , 11:18 Чисора – Усик: появился трейлер к бою
Михайло Гема