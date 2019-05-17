Словакия одержала вторую победу на ЧМ-2019 по хоккею, Норвегия победила Австрию: видео

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Словакия разгромила Францию
Словакия разгромила Францию / iihf.com

В пятницу, 17 мая, состоялись матчи 5 тура чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

Австрия – Норвегия 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

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В группе В сошлись аутсайдеры – Австрия и Норвегия. Матч получился очень боевым, а первую победу на ЧМ-2019 одержали норвежцы благодаря хет-трику Кристиана Булля.

Теперь в следующем туре (20 мая) австрийцы встретятся с Италией в борьбе за прописку в топ-дивизионе.

Видеообзор матча Австрия – Норвегия

Франция – Словакия 3:6 (0:2, 2:1, 1:3)

В группе А хозяева турнира словаки обыграли команду Франции. Это сохранило им шансы на попадание в четвертьфинал. А вот французов ожидает борьба за сохранение прописки в топ-дивизионе мирового первенства.

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Теги: Спорт Новости Спорта Новости Франции Словакия Австрия Норвегия Хоккей
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