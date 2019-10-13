Служу народу Украины, – Усик пообщался с Зеленским после победы (видео)

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Усик пообщался с Зеленским
Усик пообщался с Зеленским

Украинский боксер Александр Усик одержал досрочную победу в своем дебютном бою в супертяжелом весе. После боя его поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

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Усик и Зеленский пообщались по телефону, ведь бой состоялся в американском Чикаго. Видео общения выложили в Instagram.

"Доброе утро. Большое спасибо. Ничего страшного. Вы знаете, мы боксировали в мини-Украине. Очень много людей поддерживали. Служу народу Украины. Спасибо, хорошего дня. Мы поехали дальше. В следующие выходные Александр Гвоздик будет отстаивать честь страны. Мы его будем поддерживать", – сказал Усик в телефонном разговоре с Зеленским.

Что говорил Зеленский Усику – пока неизвестно.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Усик – Уизерспун Владимир Зеленский Новости Спорта Александр Усик Спорт Бокс
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