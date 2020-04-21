"Смеялся, когда услышал о смерти": футболиста клуба АПЛ обвинили в убийстве собственной дочери

Бывшая подруга защитника английского "Саутгемптона" Яна Валери рассказала, что футболист убил их дочь Геру.

Соответствующее заявление девушка по имени Джастис сделала в Twitter, однако позже удалила свой пост.

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В конце 2018 года после непродолжительного романа с Валери девушка забеременела. Футболист попросил ее сделать аборт, однако та отказалась.

На 20 неделе беременности, по ее словам, она пришла к Валери, чтобы обсудить будущее ребенка. Девушка заявила, что тогда ее экс-парень подсыпал ей в воду таблетку для прерывания беременности. После она объяснила, что такие таблетки предназначены для 10 недели беременности. Употребление их после указанного срока калечит ребенка.

Девушка призналась, что их дочь Гера умерла у нее на руках после рождения. "Ян не пришел на похороны, зато смеялся, когда услышал о смерти своей дочери", – сказала бывшая подруга футболиста.

So, the person who’s accused Yan Valery of drugging her, and killing a baby has now deleted the post and the account



If he’s guilty he deserves everything he gets, if it’s a hoax and a lie, she, or whoever is behind the account needs some serious jail time. pic.twitter.com/3zNBGiItSt — Scott (@TheSirRobotto) April 18, 2020

Валери выступает за взрослый "Саутгемптон" с 2018 года.

В 2015 году он присоединился к молодежке английского клуба, до этого играя во Франции.

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