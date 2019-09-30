Смерть Эмилиано Салы: ФИФА обязал "Кардифф" заплатить часть трансфера за погибшего игрока

Аргентинский футболист Эмилиано Сала погиб, когда самолет, на борту которого находился игрок, разбился над Ла-Маншем. Футболист как раз летел из французского Нанта в Кардифф. Именно с командой из Уэльса игрок подписал контракт.

Сумма трансфера Эмилиано Салы составила 17 миллионов евро (15 миллионов фунтов). Она стала рекордной для "Кардиффа". Однако после гибели футболиста клуб отказался ее выплачивать "Нанту". Ведь игрок так и не подписал окончательный контракт с клубом и не был зарегистрированным игроком команды.

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ФИФА не очень хотела вмешиваться в этот скандал. Поэтому предложила клубам договориться самостоятельно. Однако стороны так и не пришли к согласию.

По данным BBC, в ФИФА решили обязать "Кардифф" оплатить 6 миллионов евро "Нанту". Эта сумма соответствует первой части трансфера, что прописано в договоре между клубами. Остальные детали договора пока держат в тайне.

У "Кардиффа" есть десять дней, чтобы обжаловать это решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Что случилось с Эмилиано Салой?

Вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Салой. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где подписал рекордный контракт с местной командой. Перед исчезновением пилот самолета просил об экстренной посадке.



После сообщения об исчезновении самолета, была начата спасательная операция. Однако она осложнялась из-за плохих погодных условий, а также из-за того, что область поисков была достаточно большой. 24 января полиция официально прекратила операцию по поискам пропавшего самолета. Причиной стало то, что шансов найти уцелевшими Эмилиано Салу и Дэйва Ибботсона почти не было.



После этого поисками занялись частные спасатели. Они и обнаружили обломки самолета. В четверг, 7 февраля, спасатели смогли извлечь тело из обломков затонувшего в Ла-Манше самолета. В пятницу, 8 февраля, полиция подтвердила, что тело, которое было обнаружено на борту затонувшего самолета и поднято на поверхность – это 28-летний аргентинский футболист. Тело пилота Дэйва Ибботсона до сих пор не удалось обнаружить. 11 февраля эксперты назвали причину смерти Эмилиано Салы.