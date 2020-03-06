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Смерть украинских шахматистов Богдановича и Вернигоры в Москве: заявление МИД Украины

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В Москве обнаружили тела погибших украинских шахматистов Станислава Богдановича и Александры Вернигоры. Однако МИД Украины пока не получал об этом информации от российских правоохранителей.

Напомним, украинского шахматиста Станислава Богдановича и его 18-летнюю подругу Александру Вернигору нашли мертвыми в квартире в Москве. По информации СМИ, вероятной причиной смерти пары мог стать "веселящий газ" – возле их тел нашли шарики с его остатками.

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Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии УНИАН заявил, что их ведомство пока проверяет эту информацию.

"Посольство Украины в РФ сейчас проверяет информацию о смерти 5 марта в городе Москва двух граждан Украины. От компетентных органов России информация по данному инциденту пока не поступала", – сказал Погорельцев.

  • Станислав Богданович – гроссмейстер из Одессы, чемпион Украины 2013 года по быстрым шахматам.
  • 2 марта вокруг него разгорелся скандал, когда оказалось, что Богданович сыграл в интернет-матче за сборную России против Украины. Сам шахматист хвастался этим поступком и заявил, что за игру ему заплатили.
  • Он также призвал всех украинцев хотя бы раз сыграть за Россию. А также "отправить в комменты "обнимашки" в знак нашей вечной дружбы и братства".
  • После этого случая Богданович попал в базу "Миротворца". Как указано в причинах, Богданович является участником пропагандистских антиукраинских акций России, занимается манипулированием общественно значимой информацией и отрицает факты российской агрессии.
  • Александра Вернигора – студентка Московского государственного университета родом из Одесской области, шахматистка. Ей было 18 лет. Находилась в рейтинге Международной шахматной федерации и выступала за Украину.
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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Шахматы
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