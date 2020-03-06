Смерть украинских шахматистов Богдановича и Вернигоры в Москве: заявление МИД Украины

В Москве обнаружили тела погибших украинских шахматистов Станислава Богдановича и Александры Вернигоры. Однако МИД Украины пока не получал об этом информации от российских правоохранителей.

Напомним, украинского шахматиста Станислава Богдановича и его 18-летнюю подругу Александру Вернигору нашли мертвыми в квартире в Москве. По информации СМИ, вероятной причиной смерти пары мог стать "веселящий газ" – возле их тел нашли шарики с его остатками.

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Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии УНИАН заявил, что их ведомство пока проверяет эту информацию.

"Посольство Украины в РФ сейчас проверяет информацию о смерти 5 марта в городе Москва двух граждан Украины. От компетентных органов России информация по данному инциденту пока не поступала", – сказал Погорельцев.