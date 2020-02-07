Смертельная авария на гонке Формулы-2 в Бельгии: результаты расследования
Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила результаты расследования аварии на гонках Формулы-2 в Бельгии. В августе 2019-го года французский гонщик Антуан Юбер погиб в результате аварии на трассе "Спа-Франкоршам".
В результате столкновения французский пилот Антуан Юбер скончался от полученных травм, а Хуану-Мануэлю Корреа нужно было серьезное хирургическое вмешательство. Сейчас американский гонщик проходит длительную реабилитацию.
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Как информирует ФИА, расследование показало, что Юбер, Корреа, а также Джулиано Алези и Ральф Бошунг, которые приняли участие в инциденте, действовали корректно.
Видео столкновения в Формуле-2
ФИА отмечает, что цепочка событий, которая привела к трагическому исходу, была следствием не одной причины, а множества факторов.
Расследование не нашло доказательств того, что какой-либо из гонщиков неправильно отреагировал на развитие событий на трассе или желтый флаг, появившийся через 1,8 секунды после столкновения Алези с барьерами – первого события в последовательности инцидентов.
При этом маршалы и организаторы гонки также действовали должным образом.
Антуан Юбер – французский профессиональный гонщик, чемпион серии GP3 2018 года. Юбер умер в 22 года.