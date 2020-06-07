25-летний Шон О'Мэлли считается будущей звездой UFC. В этот раз его соперником был первый чемпион промоушена WEC Эдди Вайнленд, однако, он не устоял перед силой О'Мэлли.

Ветеран ММА в нокауте

Эдди Вайнленд (24-14-1) выступает с 2003 года и считается ветераном ММА. Он – первый чемпион промоушена WEC, сообщает 24 канал.

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Эдди удавалось неплохо противостоять О'Мэлли, но Шон перехитрил соперника. О'Мэлли показал, что будет бить с левой, а сам выбросил мощный правый прямой. Судья зафиксировал чистый нокаут.

Теперь у Шона 12 побед в 12 боях в ММА (4-0 в UFC).

Этой победой боец улучшил свою статистику до четырех побед, сравнявшись в этом показателе с претендентами на пояс Стерлингом и Сендхагеном, но уступая Яну (6 побед), который будет драться за пояс чемпиона в этом дивизионе.

Добавим, что Шон стильный боец, у него оригинальная внешность, которая полностью соответствует его стилю боя в клетке.

После окончания турнира UFC 250 руководство промоушена решило вручить четыре вместо двух бонусов по 50 тысяч долларов за "Лучшее выступление", но никто не был награжден за звание "Лучший бой".

Бонусы получили Гарбрандт, О'Мэлли, Стерлинг и Перес.