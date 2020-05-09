СМИ назвали имя украинского футболиста, который заразился коронавирусом

ФК "Минай" сообщил о том, что у одного из игроков команды был обнаружен коронавирус. При этом имя зараженного футболиста не сообщалось.

Футболистом "Миная", у которого обнаружили коронавирус, оказался полузащитник Игорь Вагин, сообщает FootBoom.

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Вагин проводит свой второй сезон в составе "Миная". На его счету 2 гола и 1 ассист в 22 матчах за клуб.

Ранее сообщалось о том, что зараженный игрок "Миная" контактировал с другими игроками команды.

Вследствие пандемии коронавируса все спортивные мероприятия в Украине были прекращены в середине марта. Розыгрыш Первой лиги так и не был восстановлен после зимней паузы.

С 12 мая в Украине позволят командные тренировки. Это разрешение было нужно украинским клубам для восстановления футбольного сезона.

Возвращение футбола в Украине запланировано на 30 мая.

"Минай" в Первой лиге занимает 4 строчку и претендует выйти в Премьер-лигу.

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