СМИ назвали имя украинского футболиста, который заразился коронавирусом
ФК "Минай" сообщил о том, что у одного из игроков команды был обнаружен коронавирус. При этом имя зараженного футболиста не сообщалось.
Футболистом "Миная", у которого обнаружили коронавирус, оказался полузащитник Игорь Вагин, сообщает FootBoom.
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Вагин проводит свой второй сезон в составе "Миная". На его счету 2 гола и 1 ассист в 22 матчах за клуб.
Ранее сообщалось о том, что зараженный игрок "Миная" контактировал с другими игроками команды.
- Вследствие пандемии коронавируса все спортивные мероприятия в Украине были прекращены в середине марта. Розыгрыш Первой лиги так и не был восстановлен после зимней паузы.
- С 12 мая в Украине позволят командные тренировки. Это разрешение было нужно украинским клубам для восстановления футбольного сезона.
- Возвращение футбола в Украине запланировано на 30 мая.
- "Минай" в Первой лиге занимает 4 строчку и претендует выйти в Премьер-лигу.
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