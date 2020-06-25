СМИ назвали зарплату лидера "Шахтера" Тайсона
Лидер донецкого "Шахтера" Тайсон является одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба и чемпионата Украины. Детали о зарплате бразильца раскрыли СМИ.
Как сообщает GaúchaZH, годовая зарплата полузащитника "Шахтера" Тайсона составляет 3 миллиона евро. Бразильское издание ссылается на слова близких к Тайсону людей.
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Тайсон будет получать меньше
32-летнему бразильцу придется пойти на значительное сокращение зарплаты уже в 2021 году.
Это произойдет в случае возврата Тайсона в "Интернасьонал". Бразильский клуб не может позволить себе зарплату, которую хавбек получает в "Шахтере".
Футболист выступает за "Шахтер" с 2013 года. Контракт рассчитан до лета 2021-го и Тайсон не планирует его продлевать.
Он открыто заявляет, что зимой подпишет предварительный контракт с "Интернасьонал" и бесплатно покинет "Шахтер".
При этом стоимость футболиста составляет около 10 миллионов евро.