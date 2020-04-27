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СМИ назвали точную дату возобновления УПЛ

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Дата возобновления УПЛ
Дата возобновления УПЛ / Getty Images

Украинская футбольная Премьер-лига (УПЛ) может возобновиться 13-14 июня.

9 туров планируют доиграть до 10 июля, матчи Кубка Украины пройдут в обычном режиме. Об этом сообщает Meta Ratings.

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Также клубы получат две недели на подготовку к завершению сезона. Если после 31 мая соотношение выявленных случаев коронавируса среди всех протестированных не будет меняться или же будет держаться в рамках 5%, командам будет разрешено заниматься в полноценных складах без ограничений.

  • В середине марта из-за пандемии коронавируса бессрочно приостановили все футбольные соревнования в Украине.
  • УПЛ пошла на вынужденную паузу после 23-х сыгранных туров. Лидирует в чемпионате "Шахтер", в активе которого 59 очков. На втором месте "Заря" – 36 баллов. Столько же очков и у киевского "Динамо", который идет третьим.
  • 22 апреля Кабинет министров Украины принял решение продлить карантин в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Футбол Новости Спорта УПЛ Спорт
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